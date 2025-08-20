Цялата стена по американско-мексиканската граница ще бъде боядисана в черно

Министърът на вътрешната сигурност на САЩ Кристи Ноем обяви, че цялата стена по южната граница с Мексико ще бъде боядисана в черно, за да стане по-гореща и да възпира нелегалната имиграция. Тя приписа идеята на президента Доналд Тръмп, съобщава АП.

Ноем говори по време на посещение на границата в Ню Мексико, където също взе валяк, за да помогне с боядисването.

Министърът похвали височината и дълбочината на стената за възпиране на хората, които се опитват да я преминат. След това обясни, че ще се използва черна боя, за да направи метала по-горещ.

„Това е специално по искане на президента, който разбира, че при горещите температури тук, когато нещо е боядисано в черно, то става още по-горещо и ще затрудни още повече хората да се катерят. Затова ще боядисаме цялата стена по южната граница в черно, за да сме сигурни, че ще накараме хората да не влизат незаконно в нашата страна“, каза Ноем.

Изграждането на стената беше основен акцент в имиграционната политика на Тръмп по време на първия му мандат. През втория основният фокус е върху масови депортации.