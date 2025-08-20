По данни на Евростат инфлацията в ЕС се покачва до 2,4%, в България достига 3,4%

Инфлацията в Европейския съюз през юли е достигнала 2,4% на годишна база, с 0,1 пункта повече от юни, докато в еврозоната остава без промяна – 2%. За сравнение, през юли 2024 година показателите са били съответно 2,8% и 2,6%, показват данни на Евростат.

Най-висока инфлация отчитат Румъния (6,6%), Естония (5,6%) и Словакия (4,6%), а най-ниска – Кипър (0,1%), Франция (0,9%) и Ирландия (1,6%).

В България годишната инфлация достига 3,4% спрямо 3,1% през юни, като се увеличава за четвърти пореден месец. На месечна база цените у нас са се повишили с 1,4% (0,4% през юни). По данни на Националния статистически институт, според индекса на потребителските цени годишната инфлация за юли е 5,3%, а месечната – 1,7%.

Спрямо юни инфлацията е спаднала в осем страни от ЕС, останала е без промяна в шест и се е увеличила в тринадесет. Най-силен натиск върху цените в еврозоната идва от услугите (1,46 пункта), следвани от храните, алкохола и тютюна (0,63 пункта).

На месечна база цените са се повишили с 0,1% в ЕС, докато в еврозоната остават без промяна. Най-голям ръст има в Дания (1,7%), България (1,4%) и Румъния (1,3%).