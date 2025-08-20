РЕГИСТРИРАЙ СЕ
Ferrari F50 на модната икона Ралф Лорен чупи рекорд на търг

Спортният автомобил Ferrari F50, който беше продаден на търг в RM Sotheby’s, се превърна в най-скъпия екземпляр от този модел в историята. Новият собственик плати почти 9.25 милиона долара за него.

Това Ferrari F50 първоначално е принадлежало на американския моден дизайнер Ралф Лорен, собственик на една от най-ценните колекции на Ferrari в света.

То е едно от 55-те F50, построени по американски спецификации, и едно от двете, боядисани в цвят Giallo Modena.

Lauren продава спортния автомобил през 2003 г., а колата се озовава в гаража на двойка от американския щат Вирджиния, които не са показвали F50 публично от 2009 г. досега.

В края на 2024 г. спортният автомобил е преминал пълно обслужване във Ferrari of Central Florida.

През 2009 г. на автомобила е издаден сертификат Ferrari Classiche, потвърждаващ оригиналността на частите му. Пробегът му е 8690 километра.

Ferrari F50 е произвеждано от 1995 до 1997 г., като са произведени само 349 бройки.

Автомобилът е оборудван с 4,7-литров атмосферен V12 двигател (520 к.с.), заимстван от „Формула 1“.

Ралф Лорен, с рождено име Ралф Лифшиц, филантроп и милиардер бизнесмен, е сред легендите в модата. Основател и собственик на модната компания „Ralph Lauren Corporation“. Той се оттегля от поста главен изпълнителен директор на компанията през септември 2015 г., но остава изпълнителен председател и главен креативен директор.

Към май 2025 г. нетното му състояние се оценява на 11.9 милиарда щатски долара.

Новини от България и света. Актуални новини, събития, анализи, интервюта с главните действащи лица от политиката, бизнеса и финансите. Новини в развитие.

