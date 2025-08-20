Пъпеш, печка и тубичка с лекарство… с това се вкарват телефони в затвора

Три мобилни телефона в пъпеш, осем – в печка и един – в тубичка с лекарство –изобретателността в опитите да се внесат забранени предмети в затворите и затворническите общежития не познава граници.

Това написа правосъдният министър Георги Георгиев в пост във “Фейсбук”. По негови думи, това са най-фрапиращите случаи през последния месец и половина, които служителите на Главна дирекция „Изпълнение на наказанията“ са успели да разкрият и предотвратят.

Разкрити при опит да бъдат внесени са общо 25 мобилни телефона. Осуетени са и 11 опита за внасяне на наркотични вещества. Надзирателите разкриват дрехи, напоени с наркотици, които при свиждания се предоставят на затворниците. От началото на юли до момента са намерени и иззети 46 телефона и са установени 29 случая с наркотици, пише още Георгиев.

Той допълва, че по негово разпореждане се извършват извънпланови проверки във всички затвори. Контролът, както на входовете, така и при проверки в местата за лишаване от свобода, ще продължи да е засилен. При всички случаи на откриване на забранени предмети и вещества ще се извършват допълнителни разследвания и ще се налагат наказания, увери правосъдният министър.

Четете още: Разхлабват мониторинга за условията в затворите