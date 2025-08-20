РЕГИСТРИРАЙ СЕ
Facebook Youtube

ВАС санира полулегалния съдебен инспекторат

Парламент Теодора Точкова главен инспектор в Инспектората към Висшия съдебен съвет

Петчленен състав на Върховния административен съд санира безвремието в практически неработещият съдебен инспекторат, отменяйки определение на тричленен, според което контролният орган към Висшия съдебен съвет е с отнета компетентност. Делото тръгна във връзка с жалба на гражданин пред медиите за изтичане на личните му данни от протокол от заседание по друго дело в Софийския районен съд, по което бил свидетел. Човекът опрял дотам да обяви личната си карта за открадната, за да не изтегли някои с данните му бързи кредити.

Съдебният инспекторат с право взима негова страна, давайки указания на районния съд, които той отказва да изпълни. Нещо повече, председателят му Александър Ангелов завежда дело срещу акта на инспектората, което тричленният състав спря с мотива че мандатът на сегашния състав на ИВСС е изтекъл, а нов не е избран. И се позова на решението на Съда на ЕС, според което в тази ситуация дейността на инспектората застрашава независимостта на съдебната власт.

Петчленният състав реши обаче с 4:1 гласа, че решението на съда в Люксембург не води до извода, че инспекторатът е с отнета компетентност, а че са ограничени само някои негови функции. Става въпрос обаче за най-важните, които междувременно органът реши да не изпълнява – свързаните с противодействие на корупцията и задкулисието в съдебната система. Същевременно петчленният състав на ВАС се позовава и на тълкувателното решение, с което Конституционният съд санира извънмандатния „мандат“ на съдебния инспекторат до избора на нов състав от парламента.

Facebook
Twitter
LinkedIn
Telegram
WhatsApp

Още от категорията..

Последни новини

Анкета

Одобрявате ли родителите на деца до 12 години да работят онлайн по време на лятната ваканция на учениците?
Гласувай

Подкаст

Параграф 22

ПОСЛЕДВАЙТЕ НИ В СОЦИАЛНИТЕ МРЕЖИ

Facebook-f Youtube

Новини от България и света. Актуални новини, събития, анализи, интервюта с главните действащи лица от политиката, бизнеса и финансите. Новини в развитие.

Никога не пропускайте важни новини. Абонирайте се за нашия бюлетин.

Информация

Всички права запазени