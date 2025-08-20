РЕГИСТРИРАЙ СЕ
Инцидент в завод „Арсенал“, има пострадал

Инцидент във военния завод "Арсенал" в Казанлък, има загинал

Пореден тежък инцидент в завод „Арсенал“ в Казанлък, при който е пострадал тежко човек. Предстои оглед на местопроизшествието, за да се изяснят причините за инцидента.

Твърди се, че багер се е запалил при изкопни работи в завода. Пострадалият човек е багерист. Той е откаран в лечебно заведение. Мъжът не е служител на предприятието, а на външна фирма.

Изпълнителна агенция „Главна инспекцията по труда“ е получила сигнал за инцидента. Създадена е организация екип да извърши проверка на място.

Само преди дни при авария на машина загина работник в оръжейницата.

