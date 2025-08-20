Президентът на Латвия призовава за по-бързо изграждане на отбранителна линия по границите с Русия и Беларус

Президентът на Латвия Едгарс Ринкевичс призова за по-бързо изграждане на отбранителни съоръжения по границите с Русия и Беларус, позовавайки се на рисковете за сигурността на страната.

Ринкевичс посети границата близо до Заборйе във военна униформа, където беше информиран за планове, включващи огради, бетонни бариери и противотанкови препятствия. Той заяви, че Латвия трябва да бъде подготвена за всички сценарии през следващите години.

Президентът отбеляза също, че границата изглежда „коренно различна“ от преди две години, но подчерта, че все още има много работа. Освен това подкрепи плановете за разширяване на граничната ивица от 12 на 42 метра.

Бариерите са част от съвместна балтийска отбранителна линия с Естония и Литва, предназначена да възпрепятства потенциална руска агресия. Латвия планира да инвестира около 300 милиона евро между 2024 и 2028 г. за укрепване на 400-километровата граница.