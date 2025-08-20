РЕГИСТРИРАЙ СЕ
Facebook Youtube

Президентът на Латвия призовава за по-бързо изграждане на отбранителна линия по границите с Русия и Беларус

Президентът на Латвия

Президентът на Латвия Едгарс Ринкевичс призова за по-бързо изграждане на отбранителни съоръжения по границите с Русия и Беларус, позовавайки се на рисковете за сигурността на страната.

Ринкевичс посети границата близо до Заборйе във военна униформа, където беше информиран за планове, включващи огради, бетонни бариери и противотанкови препятствия. Той заяви, че Латвия трябва да бъде подготвена за всички сценарии през следващите години.

Президентът отбеляза също, че границата изглежда „коренно различна“ от преди две години, но подчерта, че все още има много работа. Освен това подкрепи плановете за разширяване на граничната ивица от 12 на 42 метра.

Бариерите са част от съвместна балтийска отбранителна линия с Естония и Литва, предназначена да възпрепятства потенциална руска агресия. Латвия планира да инвестира около 300 милиона евро между 2024 и 2028 г. за укрепване на 400-километровата граница.

Facebook
Twitter
LinkedIn
Telegram
WhatsApp

Още от категорията..

Последни новини

Анкета

This poll is no longer accepting votes

Не е ли по-правилно държавата да се фокусира върху стимулиране на производството, а не върху регулирането на пазара?
Гласувай

Подкаст

Параграф 22

ПОСЛЕДВАЙТЕ НИ В СОЦИАЛНИТЕ МРЕЖИ

Facebook-f Youtube

Новини от България и света. Актуални новини, събития, анализи, интервюта с главните действащи лица от политиката, бизнеса и финансите. Новини в развитие.

Никога не пропускайте важни новини. Абонирайте се за нашия бюлетин.

Информация

Всички права запазени