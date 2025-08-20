За Борисов контролните органи и правителството се справят чудесно, нямало увеличение на цените преди еврото

Лидерът на ГЕРБ Бойко Борисов заяви в Пловдив, че контролните органи и правителството се справят отлично. В отговор на въпрос за въвеждането на еврото и възможното поскъпване той подчерта, че не забелязва предварително увеличение на цените, като това се потвърждавало и от статистиката.

По думите на Борисов все повече българи осъзнават, че страховете около влизането на страната ни в еврозоната са безпочвени. „Все повече българи се убеждават, че това, което се говори, това, което се плашат хората.. абе, в края на краищата, като ходят в Гърция, нали са в евро, нали виждате сметките, които декларират полиците – все са в евро, кое е страшно – да ставаме като Германия, Франция и Италия ли?“, зачуди се депутатът.

Борисов коментира и водната криза, като подчерта, че климатичните промени са очевидни и това личи по зачестилите пожари у нас и в чужбина. Според него водните ресурси в България се осигуряват основно от снеготопенето, докато кратките и проливни дъждове не помагат, поради което са необходими сондажи. Той допълни, че ако е имал възможност, вече щял да осигури вода от Дунав за Каспичан, Разград и Шумен.

Председателят на ГЕРБ припомни, че преди пет-шест години е оставил 1,2 млрд. лв. във ВиК сектора, но според него бившият финансов министър и лидер на „Продължаваме промяната“ Асен Василев ги е пренасочил за пенсии. Въпреки критиките, той изрази увереност, че правителството ще намери успешно решение за проблема с водата.

По повод срещите на Доналд Тръмп с държавния глава на Русия Владимир Путин, президента на Украйна Володимир Зеленски и европейските лидери, Борисов коментира, че според него американският президент е действал изключително умело. Той подчерта, че Тръмп е проявил кураж, рискувайки авторитета си, за да проведе трудната среща с Путин, която е носела силен личен заряд и отговорност.

„Мисля, че добре познавам президента Путин – той пък няма да пропусне да изиграе този изключително важен ход за излизане от изолацията, в което беше поставен последните години“, заключи народният представител по темата.

След трагедията в Несебър, при която 8-годишно дете загина след падане от парашут заради скъсани колани, лидерът на ГЕРБ заяви, че ще има много експерти, които ще говорят за нуждата от регулации. Според него обаче най-важната „регулация“ е семейството. Той подчерта, че дори най-големите кораби са потъвали заради технически аварии и че операторите на подобни съоръжения трябва да извършват нужните проверки. Борисов изрази и недоумението си защо малки деца се качват на подобни съоръжения, при положение че нямат съзнателна преценка и възможност да реагират.