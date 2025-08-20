Искрен Митев: Силата на ненасилието ще отвоюва завладяната държава (част 1)

Партията, която прави „Новото начало“ възможно, е ГЕРБ, смята Искрен Митев

Всеки път, когато видя арогантността на Пеевски, се чувствам обнадежден, че този човек няма как да победи. Това е една добра новина. Дисонансът между публичния образ и собствената самонадеяност ме кара да вярвам, че той няма как да успее.

Авторитарният лидер зависи или от мълчанието на околните, или от подкрепата им.

За всички е очевидно, че Пеевски асимилира ГЕРБ. Обикновено привлича към себе си кадри от крими контингента. На практика Пеевски „чисти“ ГЕРБ от най-нискокачествените им активи. Което може би е добра новина за онези, които все още смятат партията на Борисов за европейска партия. Но партията, която прави възможен Пеевски е ГЕРБ.

Това заяви във видео интервю за СТУДИО БАНКЕРЪ предприемачът Искрен Митев, бивш депутат от ПП-ДБ.

Какво значи „добра новина“ в днешно време?

Какво е съотношението в политическата тежест между лидерите и моделите, които ги създават?

Кои фактори крепят модела „Борисов-Пеевски“?

Защо големите медии в България отразяват периферно протестите срещу Вучич в Сърбия?

Какви са обществените възможности на концепцията за „Силата на ненасилието“?

