Обявени са четири нови защитени територии и е намалена площта на една стара

защитени територии

Обявени са четири нови защитени територии и е въведена промяна в площта на една стара, съобщават от екоминистерството. „Маринов дол”, „Сазладжата” и „Голяма Сютка” са три от териториите, които вече ще бъдат с категория „защитена местност“, а „Фрън кая и Деликли кая“ е класифицирана като „природна забележителност“. Обявеното намаляване на площта – с 11.771 дка – засяга Природен парк „Сините камъни”. „Взетото парче“ е по предложение на областния управител на Сливен – Чавдар Божурски. В резултат на това общата площ на природния парк ще бъде 113 796.229 декара.

В границите на новообявените защитени територии се забраняват всички дейности, свързани с обезпокояване и унищожаване на видове, както и увреждане и унищожаване на местообитания. Ето кратка информация за всяка от тях:

Защитена местност „Маринов дол” се намира в землището на село Буново, община Мирково, Софийска област, с обща площ 421 декара. Тя е обявена с цел опазването на комплекс от разнообразни букови гори, високопланински горски култури от смърч и гнездови местообитания на редки и защитени видове птици.

Защитена местност „Сазладжата” се намира в землището на село Богданово, община Средец, област Бургас и е с площ 2301 декара. Основната цел е опазването на смесените гори и защитени видове птици (сред тях са черен щъркел, скален орел, южен белогръб кълвач, полубеловрата мухоловка).

Защитена местност „Голяма Сютка” е разположена в област Пазарджик. Тя има площ от над 7350 декара, като е обявена за такава, за да се защити хабитатът на значими видове като кафява мечка, трипръст кълвач, глухар, лещарка.

Природната забележителност „Фрън кая и Деликли кая“ се намира в землищата на село Челопеч, община Челопеч, и село Мирково, община Мирково, Софийска област. Тя е с обща площ малко над 35 декара. Обявена е в специалната категория с цел опазване на скални форми.

Паркът “Сините камъни” е обявен за защитена територия на 28 ноември 1980 г. с цел опазването на специфичните екосистеми, както и на красивата природа.

