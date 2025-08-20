Кабинетът одобри нов заем от 250 млн. евро

На днешното си заседание правителството „Желязков“ взе решение, с което одобри Рамково споразумение за заем в размер на 250 млн. евро между Република България и Банката за развитие на Съвета на Европа.

Заемът ни се отпуска по Механизма за съфинансиране на програми, съфинансирани от „Европейския социален фонд плюс“ за програмния период от 2021 г. до 2027 година.

Споразумението е подписано по кореспондентски път на 2 юни 2025 г. в Париж и на 25 юни 2025 г. в София. С днешното си решение Министерският съвет го предлага за ратификация на Народното събрание.

Сключването на рамковото споразумение за заем е предвидено в чл. 70, ал. 4 от Закона за държавния бюджет на Република България за 2025 година.

Ратифицирането и влизането в сила на Споразумението ще допринесе за развитието на проекти в областта на социалните услуги, човешките ресурси и образованието. Чрез него ще се осигури част от необходимия финансов ресурс за покриването на националния принос по проектите, изпълнявани по програмите „Развитие на човешките ресурси 2021-2027 г.“, „Образование 2021-2027 година“. По този начин ще се подпомогне тяхното успешно реализиране и изпълнение на целите на тези програми.

От пресслужбата на кабинета „Желязков“ припомнят, че Банката за развитие на Съвета на Европа е най-старата международна финансова институция на Стария континент. Основана е през 1956 година. Тя подкрепя приоритетите на Съвета за социално сближаване на хората, насърчаване на правовата държава и зачитане на правата на човека. България е страна-членка на Банката от 1994 година.