Кабинетът „Желязков“ отпусна пенсия – 300.12 лв. на майка, отгледала 6 деца

Правителството отпусна персонална пенсия на многодетна майка, родила и отгледала 6 деца до навършване на пълнолетие. Персоналната пенсия се отпуска от 1 септември 2025 г. в размер на 300.13 лв. месечно. Жената е навършила пенсионна възраст, но няма право на пенсия, тъй като не отговаря на някои от изискванията на Кодекса за социално осигуряване, уточняват от Министерския съвет.

За сравнение социалната пенсия за старост – при навършена 70-годишна възраст от 1 юли 2025 г. е 333 лева.

За изплащането на персоналната пенсия кабинетът „Желязков“ е предвидил до края на 2025 г. необходимите средства в размер на 1 200.52 лв. от фонд „Пенсии, несвързани с трудова дейност“, в рамките на средствата, предвидени със Закона за бюджета на държавното обществено осигуряване за настоящата година.

Целта на персоналата пенсия е да се подпомогне семейството й, което е в затруднено положение, уточняват от пресслужбата на Министерския съвет.

Припомняме, че според данните от последното преброяване от 2021 година, към 7 септември 2021 г. броят на семействата с едно дете е 766 751 или 65.2% от всички семейства с деца. Без деца са 36.9% или 688 760 от семействата в страната.

Многодетни семейства, които според статистиката са с три и повече деца, са 47 859 семейства, или 4.1% от всички семейства с деца. В Националния статистически институт нямат данни колко е броят на семействата с шест деца.