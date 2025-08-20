Министерският съвет намери 80 000 лева за изографисване на новия храм в Лесковец

Правителството одобри допълнителни разходи по бюджета на Министерския съвет за 2025 г. по „Политика в областта на правото на вероизповедание“, бюджетна програма „Вероизповедания“. Те са за капиталови разходи – в размер на 80 000 лв. – за довършване на новостроящия се храм „Свети Великомъченик Георги“ в пернишкото село Лесковец.

Изграждането на храм „Св. Вмчк. Георги“ е започнало преди повече от 10 години – през 2012 година. Към момента храмът е изграден със застроена площ от 22 кв. м. и е въведен в експлоатация. За да бъде завършен изцяло, са необходими средства за изографисването му, както и за неговото обзавеждане с църковни принадлежности.

Сумата е непосилна за църковното настоятелство и жителите на селото, уточняват от пресслужбата на Министерския съвет.