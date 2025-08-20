Столичният квартал „Лозенец“ често е наричан българския „Бевърли хилс“, защото се смята, че там живеят доста популярни и богати хора, а цените на имотите са много високи. Кварталът е много атрактивен и затова става все по-пренаселен. Непрекъснато множащите се нови блокове в района на метростанция „Джеймс Баучер“ например са скупчени толкова близо един до друг, че хората могат да прескачат през терасите и да ходят на гости на съседите си от отсрещната сграда.

Пренаселването има и други негативни последици, като липсата на достатъчно места за паркиране и трудното записване на децата в местните училища. В община „Лозенец“ има общо 14 училища, но само шест от тях са неспециализирани. Сред специализираните са търговско -банковата гимназия, Софийската духовна семинария, гимназията по облекло и тази – по строителство и архитектура.

Към общообразователните училища в квартала има свръх наплив. Не само заради огромния брой живеещи, но и защото в района има много офиси и родителите записват там децата си за удобство.

Тази година се стигна до куриозен случай и то по-малко от месец преди началото на учебната година. В 107-о училище, което се намира близо до Семинарията и резиденция „Лозенец“ и обучава деца от първи до седми клас, няма достатъчно класни стаи и се налага да се търсят външни помещения. Директорът се е обърнал за помощ към кмета на София Васил Терзиев и той е предложил такова помещение. Проблемът е, че то се намира в кварталния клуб на БСП и от партията категорично са отхвърлили този вариант. До момента достъпът до офиса е блокиран заради обжалване от страна на партията.

Площта на клуба на социалистите е около 120 квадратни метра, от които според Столичната община могат да се приспособят две класни стаи. Идеята е била тези метри да се предоставят на училището за поне 10 години или докато се реши проблема.

Директорът на 107-о училище Данко Калапиш заяви, че ако новото помещение не бъде освободено навреме, е възможна употребата на други пространства, включително зала за физическо възпитание. В противен случай съществува риск някои ученици да бъдат прехвърлени в условия, които не гарантират качествен учебен процес, макар че идеята за обучение във фургон да се разглежда като последна алтернатива.

Причината да се стигне дотук е, че училището е приело деца отвъд предела на капацитета си, след като е получило гаранции, че ще се намери допълнително помещение. Много родители смятат, че то е престижно и дава качествено образование и настояли пред директора още през 2024 г. да се приемат повече деца.

Планира се разширяване на учебното заведение, защото училищният двор е просторен и може да се изгради нов корпус, но за целта са необходими няколко години.

Ситуацията е меко казано абсурдна. Директорът обявява прием на деца, без да има необходимото пространство за обучението им. Нелепо е да се разчита, че за месец ще се намери подходяща сграда, която да отговоря на стандартите за обучение. Несериозно е и да се разчита на последния момент, още повече, когато става дума за образование.

Гаранциите на Столичната община пък са да настанят учениците в политически клуб, който преди това е бил магазин за плодове и зеленчуци. Само че социалистите се опъват. За капак, родителите явно нямат нищо против децата им да учат във фургони, каравани или кемпери, само и само да са в „Лозенец“.