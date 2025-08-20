Нови 35 389 души са се включили в пенсионноосигурителните дружества

В края на юни във всички фондове, управлявани от пенсионноосигурителните дружества, са включени 5 131 626 души, като 5 096 203 от тях са осигурени лица в пенсионните фондове, 27 909 са лица, получаващи разсрочени плащания и 7514 са пенсионери (4 в професионалните и 746 в доброволните пенсионни фондове, и 6764 във фондовете за изплащане на пожизнени пенсии). През първото полугодие на годината общият брой на участниците във фондовете се е увеличил с 35 389 души, съобщават от Комисията за финансов надзор.

Общият размер на нетните активи на всички фондове под управление на дружествата е 28.77 млрд. лв., като 28.48 млрд. лв. са нетните активите на пенсионните фондове, а 282.4 млн. лв. са на фондовете за извършване на плащания. Размерът на нетните активи под управление на ПОД нараства през първото полугодие на годината с 2.04 млрд. лева.

С най-голям относителен дял са нетните активи на универсалните пенсионни фондове – 86.78 на сто.

Общият брой на осигурените четирите вида пенсионни фонда към края на юни е 5 096 203 души,

като нараства спрямо декември с 30 070 души.

Темпът на нарастване на нетните активи се различава по видове пенсионни фондове. Най-бързо нарастват нетните активи на универсалните пенсионни фондове – със 7.86 на сто спрямо декември.

Брутните постъпления от осигурителни вноски в пенсионните фондове през първото полугодие са общо 1.62 млрд. лв.

и се увеличават с 12.66 на сто в сравнение с първото полугодие на 2024 година. Постъпленията от осигурителни вноски в универсалните пенсионни фондове регистрират ръст от 12.62 на сто

Лицата, получаващи плащания от фондовете за извършване на плащания към края на юни са 34 673,

от които 6764 пенсионери и 27 909 лица с разсрочени плащания. Това са лица, осигурявали се в универсалните пенсионни фондове и навършили пенсионна възраст. През първото полугодие на 2025 г. от фондовете за извършване на плащания са изплатени 8.03 млн. лв. за пенсии, 75.97 млн. лв. за разсрочено изплащане на осигурени лица и 647 хил. лв. на наследници на пенсионери и лица, получавали разсрочени плащания. Средният размер на изплатените пенсии през първото полугодие на 2025 г. е 233.88 лв., а средният размер на разсроченото плащане 511.49 лева.