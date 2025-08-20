Желязков обяви конкретни мерки по повод безводието в Плевен и трагедията в Несебър

В началото на редовното заседание на Министерския съвет премиерът Росен Желязков набеляза три теми, по които кабинетът ще се ангажира с конкретни решения. Първата бе безводието в Плевен, втората – трагичният инцидент в Несебър, при който загина 8-годишно дете, а третата – преназначаването на генерал-майор Емил Тонев за нов мандат начело на Националната служба за охрана.

По първата Желязков обяви, че в регионалното министерство били проведени няколко срещи, като миистър Иван Иванов възлага процедура по изготвянето на Подробен устройствен план и прединвестиционно проучване за изграждането на язовир „Черни осъм“, на пречиствателна станция за питейни води, на ВЕЦ и на довеждащ водопровод. Общината ще преразгледа всичките си предложения по Инвестиционната програма, която се финансира от държавния бюджет, като ще получи пълна политическа подкрепа от правителството, за да си преструктурира вече направените предложения и да ги пренасочи преимуществено към ВиК-инфраструктурата.

„Поемаме ангажимент да вложим административен и финансов ресурс в решаването на този проблем„, заяви премиерът. Той уточни, че ВиК холдингът и ВиК-операторът съвместно с плевенската община следва да започнат в ускорени срокове да проектират всички проблемни участъци. Освен това Желязков добави, че те ще търсят и нови водоизточници. Той е възложил на областния управител да свика кризисния щаб, като е разпоредил на трима министри – на регионалното развитие, на екологията и на земеделието – да командироват на терен свои експерти, които да го подпомагат в работата му и всяка седмица да докладват на премиера какво се случва.

По отношение на трагедията в Несебър, премиерът бе категоричен, че правителството не може да остане безучастно и равнодушно. Той призна, че въпреки че кабинетът се бори за намаляване на административните регулации, подобен инцидент е знак, че за високорискови дейности, които се предлагат на пазарен принцип, държавата трябва да предприеме необходимите действия по отношение на намаляване на риска. Добави, че това е тема, която засяга не само атракционите по въздух, но и по вода. Ето защо той е възложил преглед на съществуващите дейности на съответните агенции, като ще очаква от тях анализ, предложения, включително и за законодателни промени.

Те ще го направят, дори с риск правителството да бъде упрекнато, че държавата интервенира там, където не й е мястото, продължи Желязков. По думите му ангажиментът за сигурността при подобни екстремни атракциони е не само на търговеца, не само на родителите и на попечителите на малолетните, но и на държавата, а не тя да си прехвърля отговорността от институция на институция.

Последната тема, която засегна премиерът бе преназначаването на ген. Емил Тонев за нов мандат, начело на Националната служба за охрана. Желязков уточни, че за целта се изисква съгласието на правителството, като преназначаването е поискано от президента Румен Радев.

„Министерският съвет ще изпълни този агажимент, защото е воден от разбирането, че трябва да партнира с останалите институции – особено когато става въпро за военизирана структура, която е част от въпросите, свързани с вътрешния ред и националната сигурност„, обясни Желязков.

В същото време от думите на премиера стана ясно, че президентът все още не е отговорил на изпратените му съгласувателни писма с предложените назначения за нов председател на ДАНС, нов главен секретар на МВР и нови посланици. Желязков добави, че правителството няма да предлага законодателни промени, които да са с цел да не се изпада в подобна ситуация дълго време на тези постове да няма титуляри. Той обаче уточни, че парламентът е в правото си да предложи такива изменения, припомняйки, че по време на парламентарен контрол и на изслушвания в Народното събрание депутатите често са питали и него, и министрите, какво става с тези назначения.