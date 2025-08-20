РЕГИСТРИРАЙ СЕ
В три лечебни заведения е установена отчетена, но неизвършена медицинска дейност

По данни от НЗОК , за периода 01.01.2025 – 31.07.2025 г . в НЗОК и регионалните здравноосигурителни каси са постъпили общо 138 сигнала от здравноосигурени лица срещу изпълнители на медицинска помощ.

Предмет на сигналите са установени от лицата несъответствия в информацията, вписана в техните електронни здравни досиета в персонализираната информационна система на НЗОК , в НЗИС или в мобилното приложение на НЗИС „еЗдраве“.

„Предприети са действия по компетентност по всички постъпили сигнали с твърдения за отчетена, но неизвършена медицинска дейност“, каза министърът на здравеопазването доц. д-р Силви Кирилов в отговор на въпрос на от депутата от ПП-ДБ доц. Васил Пандов относно извършените от началото на годината проверки и издадените наказателни постановления от контролните органи на МЗ за нарушения при здравните записи.

И допълва: „До момента при проверките е установена отчетена, но неизвършена медицинска дейност в три лечебни заведения за болнична помощ„.

Съгласно Закона за здравето, медицинските и немедицинските специалисти в лечебните и здравните заведения са длъжни да създават електронен здравен запис за всяка извършена дейност. Изготвената в лечебните и здравните заведения здравна документация се изпраща към Националната здравноинформационна система ( НЗИС ) като електронен документ, подписан с квалифициран електронен подпис. В срок до 7 дни от генерирането на здравния запис лечебното или здравното заведение, което го е извършило, по своя инициатива или по искане на пациента , има право самостоятелно да коригира записа, без да е необходимо уведомяване или намеса от страна на администратора на НЗИС.

Здравният министър уточнява, че извън този срок също може да се коригира здравен запис , като това може да се инициира от лечебното или здравното заведение, извършило записа, или по искане на гражданина, за който се отнася записът.

