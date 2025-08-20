САЩ водят преговори за 10% дял в Intel, потвърди Белият дом

Белият дом потвърди във вторник 20 август, че администрацията на Тръмп работи по сделка, при която американското правителство може да придобие 10% дял в чип гиганта Intel.

„Президентът иска да постави нуждите на Америка на първо място – както от гледна точка на националната сигурност, така и на икономиката“, заяви прессекретарят на Белия дом Каролайн Левит пред репортери.

Според министъра на търговията на САЩ Хауърд Лътник, възможното споразумение може да включва замяна на вече отпуснати държавни субсидии срещу акции на Intel.

Този необичаен ход може да помогне на Intel, която изпитва трудности в конкуренцията с Nvidia, Samsung и TSMC, особено на бързоразвиващия се пазар на чипове за изкуствен интелект.

„Трябва да получим дял в капитала за парите си“, каза Лътник в интервю за CNBC във вторник. „Ще получим акции в замяна, вместо просто да раздаваме субсидии.“

Сделката, за която се съобщи за първи път миналата седмица, цели да подпомогне Intel в изграждането на водещ производствен център в щата Охайо. Тогава говорител на Белия дом заяви пред BBC, че докладите трябва да се приемат като „спекулации“, докато няма официално потвърждение.

Миналата седмица Intel не коментира директно новината, но подчерта, че е „дълбоко ангажирана в подкрепа на усилията на президента Тръмп“ за укрепване на производството и технологиите в САЩ.

В понеделник японският инвестиционен гигант SoftBank обяви, че ще придобие дял в Intel на стойност 2 млрд. долара (£1,5 млрд.) – ход, който според анализатори е знак за доверие в обръщането на тенденцията за компанията. След това акциите на Intel поскъпнаха с почти 7% в Ню Йорк във вторник.

Intel е една от малкото американски компании, способни да произвеждат високотехнологични полупроводници в големи мащаби, но в последните години изостана от глобалните си конкуренти.

„Държавата да придобие дял в Intel има смисъл, предвид ключовата роля на компанията за производството на полупроводници в САЩ“, коментира Винсент Фернандо от инвестиционната консултантска фирма Zero One. Вашингтон не иска критични индустрии като чипопроизводството и отбраната да зависят от чужди доставчици, допълни той.

Все пак превръщането на субсидии в акции може да донесе на Intel подкрепа, но и да създаде „несигурност за всяка компания, която вече е част от държавна програма за субсидии или обмисля да се включи“, предупреди експертът.

По време на световната финансова криза правителството на САЩ също придоби дялове в компании, но подобен ход сега е „изключително необичаен“, казва проф. Кевин Дж. Фокс от Университета на Нов Южен Уелс в Сидни.

Той подчерта, че Intel не е в непосредствен риск от колапс, но частичната държавна собственост може да затрудни управлението на бизнеса. Освен това това може да откаже други компании да приемат държавни субсидии.

Развитието идва на фона на засилен контрол върху американската чип индустрия от Белия дом. Миналата седмица Nvidia и AMD се съгласиха да плащат на правителството на САЩ 15% от приходите си от Китай като част от безпрецедентна сделка за получаване на лицензи за износ към страната.

