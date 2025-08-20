Успешно завърши сливането на УниКредит Банк Румъния с Алфа Банк Румъния

Михаела Лупу, Главен изпълнителен директор на УниКредит Румъния

Интеграцията между банките е осъществена рекордно бързо както по отношение на мрежата, така и в технологично отношение, а новата обединена банка в Румъния вече е отворена за всички клиенти.

Сливането на УниКредит Банк Румъния и Алфа Банк Румъния бе успешно финализирано, като новата обединена финансова институция вече е напълно оперативна и отворена за клиенти. Обединената УниКредит Банк засилва пазарната позиция на Групата в страната както за корпоративни, така и за индивидуални клиенти.

Сега банката разполага с 11% пазарен дял по активи, 13% по кредити (чрез UniCredit Consumer Financing) и 11% по депозити от клиенти.

УниКредит Банк Румъния вече разполага с близо 300 клона, които предоставят достъп до разширена гама от услуги и финансови решения. Клиентите могат да разчитат на мрежа от над 900 банкомата, разположени в цялата страна. В обединената банкова структура работят над 4 800 служители, включително и екипът на Алфа Банк Румъния.

Андреа Орчел, Главен изпълнителен директор на УниКредит

Андреа Орчел, Главен изпълнителен директор на УниКредит, коментира: „Сливането на Алфа Банк и УниКредит в Румъния приключи гладко и за рекордно кратко време, което отново потвърждава способността на УниКредит да интегрира решително и ефективно сложни системи и организации, в полза на нашите клиенти, служители, акционери и всички заинтересовани страни. Това придобиване и сливане с Алфа Банк Румъния позволява на УниКредит да засили своята пазарна позиция и да отключи нов потенциал за ускорен, печеливш растеж както за нас, така и за нашите клиенти. Дългогодишното присъствие на Alpha в Румъния, което ще продължи чрез запазването на 9.9% дял в УниКредит Банк Румъния, засилва стратегическата ни роля в Източна Европа – регион в непрекъснато развитие. УниКредит демонстрира последователна траектория на устойчив и качествен органичен растеж.”

Михаела Лупу, Главен изпълнителен директор на УниКредит Румъния, каза: „С приключването на сливането се превръщаме в по-силна банка, по-добре позиционирана към бъдещето. Щастливи сме, че постигнахме отличен синхрон между нашите екипи, допълвахме се взаимно и успяхме да се обединим в една банка само за 9 месеца. Клиентите на Алфа Банк Румъния, които приветствам в УниКредит, ще се възползват от по-богата гама финансови решения, обширна мрежа от клонове и банкомати, както и от водещи банкови технологии.“

UniCredit S.p.A. закупи от Alpha International Holdings S.M.S.A., 100% дъщерно дружество на Alpha Services and Holdings S.A., дял от 90.1% в Alpha Bank Румъния за цена, съставена от 9.9% от акционерния капитал на УниКредит Румъния и приблизително 255 милиона евро в брой.

Всички подробности относно сливането между УниКредит Банк и Алфа Банк в Румъния можете да намерите на https://www.unicredit.ro/alphabank.