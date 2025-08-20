Приемната грижа дава равен старт на децата, зяви социалният министър Борислав Гуцанов

„Справедливостта е нещо, което най-много липсва в нашето общество. А най-важна е справедливостта към децата – да имат равен шанс в живота с всяко друго дете.“ Това бяха встъпителните думи на министъра на труда и социалната политика Борислав Гуцанов при откриването на изложбата „ПроменениТе – животът след приемната грижа“ в Централни хали, съобщават от министерството му. Гуцанов припомни, че приемната грижа е начин децата, останали без подкрепа, да получат равен шанс.

На изложбата се виждат фотопортретите на млади хора, живели в приемни семейства и успели да сбъднат мечтите си.

„Ако минете през изложбата и прочетете написаното, ще усетите каква положителна промяна е настъпила за тях благодарение на приемната грижа. Дано повече хора да видят, да усетят и да разберат, че всяко дете има правото на равен шанс и всяко дете има много да даде на обществото…”, отбеляза министърът.

Изложбата се организира от Националната асоциация по приемна грижа и ще остане в Централни хали до 3 септември догодина. По време на откриването бяха прожектирани и кратки видеа, които показваха какво са получили децата от приемната грижа и какви са мечтите им.

