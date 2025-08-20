РЕГИСТРИРАЙ СЕ
Транспортното министерство обявява конкурс за частни оператори на железопътни превози

Правителството възложи на Министерството на транспорта и съобщенията да проведе конкурс за избор на частни оператори, които да извършват железопътни превози в страната. На брифинг ресорният министър Гроздан Караджов заяви, че целта е железницата да стане гръбнак на обществения транспорт, като реформата трябва да приключи до края на годината.

Конкурсът ще бъде обявен идната седмица с тримесечен срок за подаване на документи. До 13 декември трябва да бъде избран изпълнител, а година по-късно – да започне реалната дейност. Договорите ще бъдат за 12 години. Мрежата е разделена на три региона – западен (75% от дейността), северен (13,5%) и южен (11,2%).

От 13 декември 2026 г. тръгват първите частни влакове

Караджов увери, че процедурата ще бъде недискриминационна и ще гарантира достъп до пазара. Операторите ще имат право да използват безплатно подвижния състав, който държавата е закупила до 2009 година, като собствеността върху него остава в ръцете на транспортното министерство.

