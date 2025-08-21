РЕГИСТРИРАЙ СЕ
Активите на българските инвестиционни фондове растат и са 3.91 млрд. лв. в края на юни

бизнес придобиване договор сделка

Към края на юни активите на българските инвестиционни фондове достигат 3.91 млрд. лева като спрямо същия месец на миналата година те се увеличават с 474.3 млн. лева (13.8%). В сравнение с март активите са нараснали със 77.4 млн. лева (2%). Това показват данните от Българската народна банка.

Общо 162 са лицензираните в края на юни договорни фондове, организирани от български управляващи дружества. Броят им расте и на тримесечна и на годишна база.

Към края на второ тримесечие активите на фондовете, инвестиращи в акции (които са 102), се увеличават

с 343.9 млн. лева (с 16.4%) на годишна база до 2.44 млрд. лева. Управляваните средства от балансираните фондове и фондовете, инвестиращи в недвижими имоти и други (29 на брой), нарастват с 84.5 млн. лева на годишна база (17.2%) до 575.7 млн. лева.

Спрямо март активите на първата група инвестиционни схеми се увеличават с 67.8 млн. лева, а на тези от втората – с 1.7 млн. лева.

Средствата, управлявани от фондовете, инвестиращи в облигации (29 на брой), нарастват

на годишна база с 45.9 млн. лева до 889.7 млн. лева към края на юни. В сравнение с март тази година активите им нарастват със 7.9 млн. лева.

Към края на юни относителният дял на активите на фондовете, инвестиращи в акции, от общия размер на активите на българскитете инвестиционни фондове, расте и е 62.5% при 61.1% към юни миналата година и 62% към март тази година. Фондовете, инвестиращи в облигации, намаляват дела си до22.8% от общата сума на активите към юни при 24.6% към юни година по-рано и 23% към март.

Към края на второ тримесечие основен дял във валутната структура на активите на българските инвестиционни фондове имат средствата, деноминирани в български лева – 61% и в евро – 32.8%, при съответно 64.5% и 30.7% към юни миналата година. Към март активите, деноминирани в български лева са били 61.4%, а тези в евро – 32.6 на сто.

Географската структура на ценните книжа в активите на българските фондове показва, че към юни инвестициите в България се увеличават на годишна база със 171.3 млн. лева до 1.92 млрд. лева при 1.75 млрд. лева към края на юни миналата година. В останалите държави от Европейския съюз има увеличение с 279 млн. лева до 1.54 млрд. лева при 1.26 млрд. лева към края на юни 2024 година.

В сравнение с март инвестициите в България се увеличават с 36.8 млн. лева, а в останалите държави от Европейския съюз – със 73.8 млн. лева.

Към края на юни активите, управлявани от българските и чуждестранните инвестиционни фондове, които имат дейност в България, възлизат общо на 12.08 млрд. лева. Техният размер се увеличава с 1.45 млрд. лева (13.7%) в сравнение с юни 2024 г. и със 75.7 млн. лева спрямо март.

Като процент от БВП* общият размер на активите на местните и чуждестранните инвестиционни фондове към юни е 5.5% при 5.2% от БВП към юни миналата година и 5.5% към края на март.

*При БВП в размер на 219.599 млрд. лева за 2025 г. (прогноза на БНБ) и 202.86 млрд. лева за 2024 г. (данни на НСИ от 7 март 2025 г.).

Новини от България и света. Актуални новини, събития, анализи, интервюта с главните действащи лица от политиката, бизнеса и финансите. Новини в развитие.

