ЕС и САЩ обявиха на 21 август споразумение за съвместно изявление по търговската сделка

Европейският съюз (ЕС) и Съединените щати предприеха следващите стъпки за формализиране на търговското си споразумение, като подробно описаха плановете, които биха могли да намалят в рамките на седмици митата за произведените в Европа автомобили, като същевременно отварят вратите за нови потенциални отстъпки за стоманата и алуминия.

Съвместното изявление, публикувано в четвъртък (21 август), представлява напредък по предварителната договореност, обявена преди месец, включително специфични критерии за ЕС, осигуряващо обещаните секторни отстъпки от митническите ставки за автомобили, фармацевтични продукти и полупроводници, както и нови ангажименти за справяне с регулациите на блока за цифровите услуги.

Американският президент Доналд Тръмп многократно е хвалил всеобхватната търговска рамка между Вашингтон и Брюксел и я оцени като „голяма сделка“ на среща в Белия дом на 18 август с европейски лидери, включително председателя на Европейската комисия Урсула фон дер Лайен. Развитието по въпроса подчертава естеството на търговските преговори при стопанина на Белия дом, като след някои първоначални, общи изявления за сделки следват седмици работа за изготвяне на подробни споразумения. Много от тях са обвързани и с мащабни промени в политиката, чието материализиране може да отнеме време.

Например, Тръмп вече наложи фиксирано обмитяване с 15% за повечето европейски стоки (70% от вноса) – половината от 30%, с които преди това заплашваше. Но обещанието на Вашингтон да разшири обсега на тази по-ниска ставка за автомобили и авточасти сега зависи от ЕС, по-специално, от официално внесено законодателно предложение за премахване на редица свои експортни налози върху американски промишлени стоки и да осигури „преференциален достъп до пазара“ за някои американски морски дарове и селскостопански продукти.

Изявлението от 21 август очертава координирани действия от двете страни на Атлантика, като Съединените щати кодифицират намалени автомобилни мита след като ЕС „официално въведе необходимото законодателно предложение за прилагане“ на собствените си обещани намаления на ставките.

Автомобили, авточасти, фармацевтични продукти

Понижените 15-процентни мита за внос на европейски автомобили – по-ниски от въведените преди това 27.5% – ще влязат в сила в началото на месеца, в който бъде прието законодателството. Промяната е очаквана с нетърпение от някои държави-членки на ЕС, особено Германия, която е изнесла нови автомобили и авточасти за 34.9 млр. щ. долара в Америка през 2024 година.

Предназначението на законодателния задействащ механизъм е да помогне да се гарантира, че Брюксел ще изпълни обещаните митнически редукции, както и че 27-членният блок има достатъчна тежест, за да получи политическия мандат, необходим за извършване на промените, заяви служител на американската администрация.

Белият дом се ангажира да прилага по-ниски митнически ставки за най-облагодетелствана нация за редица други европейски продукти – включително самолети и части за самолети, универсални фармацевтични продукти и техните съставки, както и някои природни ресурси като корк. Американската страна също така подновява ангажимента си да ограничи до 15% секторните налози за европейски фармацевтични продукти, полупроводници и дървен материал.

Квоти за метали

Създаде се и възможност за намалени цени на някои стоманени, алуминиеви и производни продукти в рамките на квотна система – промяна в сравнение със заявените планове на Белия дом през юли, когато администрацията на Тръмп настояваше, че тези метални ставки ще останат 50%, което ще помогне за намаляване на търговския дефицит с ЕС и ще донесе приходи в хазната на Съединените щати.

По отношение на стоманата и алуминия, Брюксел и Вашингтон сега твърдят, че „възнамеряват да обмислят възможността за сътрудничество за предпазване на вътрешните си пазари от свръхкапацитет, като същевременно гарантират сигурни вериги за доставки помежду си“, според съвместното изявление.

Документът повдига сериозни въпроси за това как ЕС може да изпълни обещанието си да инвестира 600 млрд. долара в Съединените щати или да закупи американски енергийни ресурси за около 750 млд. долара, включително втечнен природен газ, петрол и продукти от ядрената енергия, до 2028 одинаг.

От изявлението става ясно, че се очакват частни инвестиции от европейски компании в стратегически сектори отвъд Атлантика, включително фармацевтика, полупроводници и модерно производство, твърди високопоставен служител на щатската администрация. Междувременно, ЕС планира значително да увеличи доставките на американски системи за отбрана и военни цели и да закупи американски чипове за изкуствен интелект на стойност най-малко 40 млрд. долара.

Европейците възнамерява също да предоставят преференциален достъп до пазара за морски дарове и някои селскостопански стоки, внасяни от САЩ, включително ядки, млечни продукти, пресни и преработени плодове и зеленчуци, преработени храни, семена за засаждане, соево масло, както и свинско и бизонско месо.

Дигитална търговия

През последните седмици дискусиите по европейските разпоредби за цифровите услуги и потенциалните облекчения за някои стоки, включително вино и спиртни напитки, се оказаха причина за удължаване на преговорите.

В съвместното изявление Европа не осигурява по-ниски ставки за алкохола. Но Вашингтон и Брюксел обещават да намерят решение на част от т. нар. „неоправдани цифрови търговски бариери“, като блокът потвърждава, че „няма да приема или поддържа такси за ползване на мрежата“.

Старият континент се е ангажирал да работи за осигуряване на по-голяма „гъвкавост“ в данъка върху вноса на продукцията с интензивни въглеродни емисии, който ще влезе в сила през следващата година, се казва в изявлението. Както и да гарантира, че изискванията за корпоративна устойчивост и отчетност не поставят „“еобосновани ограничения върху трансатлантическата търговия“. Потенциалните промени биха могли да включват облекчени изисквания за съответствие за малките и средните предприятия.