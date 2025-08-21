Бургаският съд гледа мерките за неотклонение на задържаните след трагедията в Несебър

Съдът в Бургас решава каква да бъде мярката за неотклонение на тримата задържани след трагичния инцидент, при който загина 8-годишно момче след падане от парашут в Несебър, информират от БНР.

От прокуратурата са поискали постоянен арест за тримата мъже, собственици на съоръжението за “парасейлинг”.

По-рано днес стана ясно, че тежка гръдна травма е причината за смъртта на 8-годишния Иван от Разлог. Това съобщи началникът на „Съдебна медицина“ в Областната болница в Бургас д-р Галя Милева пред общественото радио. Тя е категорична, че не може да се говори за лекарска грешка:

„Казват, че е гръдна травма и толкова, като вземат мерки, като приключат, тогава ще коментираме. Нямало е шанс да бъде спасено, но нямат вина колегите…„, категорична бе лекарката.

Първата линейка, пристигнала на място, е била оборудвана за оказването на долекарска помощ. По-късно пристига от Бургас и втора линейка с реанимационен екип. От Изпълнителната агенция „Медицински надзор“ и Центъра за спешна медицинска помощ в Бургас извършват проверка на действията на медицинските екипи за изясняването на всички обстоятелства около смъртта на детето. Резултатите още не са оповестени.