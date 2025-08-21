РЕГИСТРИРАЙ СЕ
Amnesty International: САЩ използват изкуствен интелект за следене и депортиране на мигранти

Amnesty International: Протест в защита на имигрант студент в САЩ

Организацията за защита на човешките права Amnesty International обвини американските власти, че използват технологии с изкуствен интелект от компаниите Palantir и Babel Street за масово наблюдение на имигранти и за насочване към чужденци, участвали в демонстрации в подкрепа на палестинци.

Според преглед на документи, включително публични записи на Департамента за вътрешна сигурност, софтуерът, предоставен от двете фирми, позволява мащабно следене и оценка на хора, като най-често мишена са лица без американско гражданство.

По думите на Ерика Гевара-Росас от Amnesty International тази практика е довела до незаконни арести, масови депортации и засилване на атмосферата на страх сред мигрантските общности и чуждестранните студенти в американски университети.

Програмата на Държавния департамент включва наблюдение на социални мрежи, проследяване на визовия статус и автоматични „оценки на заплахата“ на чужденци, включително студенти.

