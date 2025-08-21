Автомагистрала „Европа“ ще бъде пусната в експлоатация до средата на септември. Това стана известно след инспекция на довършителните дейности по магистралата от министъра на регионалното развитие и благоустройството Иван Иванов, председателя на парламентарната комисия по регионална политика, благоустройство и местно самоуправление Николай Нанков (ГЕРБ), ръководството на Агенция „Пътна инфраструктура“ (АПИ) и народни представители.

Общата дължина на трасето, което е важна част от Трансевропейската транспортна мрежа, е 63 км и започва от границата с Република Сърбия (при ГКПП Калотина). То се включва в Северната скоростна тангента, която е също част от автомагистралата. Чрез тангентата автомобилният и товарен поток се разпределя към АМ „Хемус“ и АМ „Тракия“.

Регионалният министър заяви, че качеството на магистралата е много добро и припомни, че това е една от първите цялостни магистрали, които ще бъдат открити тази година, като до края на септември се очаква да бъде пуснат в експлоатация и участъкът на АМ „Хемус“ между пътен възел „Боаза“ и пътен възел „Германци“.

Иван Иванов отбеляза, че участието на народните представители в инспекцията показва пълен синхрон на мнозинството в Народното събрание и подчерта, че приоритет са важните инфраструктурни проекти, които са рестартирани.

Регионалният министър отбеляза, че финансирането на инспектирания участък от магистралата идва от Европейския съюз, което позволява средства от националния бюджет да се насочат към други проекти.