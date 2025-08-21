РЕГИСТРИРАЙ СЕ
Състоянието на пострадалия работник в завод „Арсенал" е критично

Състоянието на пострадалия работник в завод "Арсенал" в Казанлък е критично

53-годишният работник, пострадал при инцидента в завод „Арсенал“ в Казанлък, е в критично състояние и лекарите се борят за живота му. Той е с 50% изгаряния по тялото и е настанен в пловдивската болница „Св. Георги“.

Инцидент в завод „Арсенал“, има пострадал

По случая Инспекцията по труда извършва проверка за евентуални нарушения на трудовите правила, а прокуратурата е образувала досъдебно производство за причиняване на средна телесна повреда поради немарливост при работа с опасни вещества.

Според разследващите мъжът е премествал отпадъци с барут, без да спази инструкциите за безопасност – не ги е полял с вода, вследствие на което те се възпламенили. На мястото на инцидента е извършен оглед и са разпитани свидетели.

Разследването трябва да приключи в срок от два месеца.

Новини от България и света. Актуални новини, събития, анализи, интервюта с главните действащи лица от политиката, бизнеса и финансите. Новини в развитие.

