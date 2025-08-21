РЕГИСТРИРАЙ СЕ
Facebook Youtube

Виктор Илиев, който се вряза с кола в автобус и уби човек, вече е в ареста

виктор илиев

21-годишният Виктор Илиев от квартал „Факултета“, който преди седмица предизвика тежка катастрофа, врязвайки се с автомобила си в автобус на градския транспорт в София, вече е изписан от ВМА и е преместен в ареста. Софийският градски съд му наложи мярка за неотклонение „задържане под стража“.

Младият мъж е обвинен в причиняване на смърт по непредпазливост. Според разследването той е шофирал след употреба на райски газ, като в катастрофиралия автомобил са открити флакони от него.

При инцидента пострадаха шестима души, четирима от които са в тежко състояние. Шофьорът на автобуса беше опериран и остава в критично състояние, а лекар от Сирия, пътувал в автобуса, загина на място.

Facebook
Twitter
LinkedIn
Telegram
WhatsApp

Още от категорията..

Последни новини

Анкета

Одобрявате ли родителите на деца до 12 години да работят онлайн по време на лятната ваканция на учениците?
Гласувай

Подкаст

Параграф 22

ПОСЛЕДВАЙТЕ НИ В СОЦИАЛНИТЕ МРЕЖИ

Facebook-f Youtube

Новини от България и света. Актуални новини, събития, анализи, интервюта с главните действащи лица от политиката, бизнеса и финансите. Новини в развитие.

Никога не пропускайте важни новини. Абонирайте се за нашия бюлетин.

Информация

Всички права запазени