Виктор Илиев, който се вряза с кола в автобус и уби човек, вече е в ареста

21-годишният Виктор Илиев от квартал „Факултета“, който преди седмица предизвика тежка катастрофа, врязвайки се с автомобила си в автобус на градския транспорт в София, вече е изписан от ВМА и е преместен в ареста. Софийският градски съд му наложи мярка за неотклонение „задържане под стража“.

Младият мъж е обвинен в причиняване на смърт по непредпазливост. Според разследването той е шофирал след употреба на райски газ, като в катастрофиралия автомобил са открити флакони от него.

При инцидента пострадаха шестима души, четирима от които са в тежко състояние. Шофьорът на автобуса беше опериран и остава в критично състояние, а лекар от Сирия, пътувал в автобуса, загина на място.