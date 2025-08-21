„Елхим – Искра“ отчете по-високи продажби от прогнозите в размер на 2.48 млн. лв.

Фирмата за производство на стартерни акумулатори, тягови батерии и стационари батерии „Елхим – Искра“ АД отчете по-високи продажби в сравнение с прогнозата си за юли. Паричните приходи на завода в Пазарджик през седмия месец на годината са достигнали 2.48 млн. лева. Припомняме, че очакванията на мениджърите бяха за 2.34 млн. лева. Числата показват, че за седемте месеца на тази година паричните постъпления на фирмата са на обща стойност 19.55 млн. лева.

От „Елхим – Искра“ обявиха неокончателен финансов резултат – брутна загуба, в размер на 177 хил. лева. За седемте месеца брутната загуба с натрупване е 1.04 млн. лева.

По традиция мениджърите на фирмата от Пазарджик отново обявиха и прогнозата си за приходите от продажби за август. Те очакват парични постъпления от 1.14 млн. лева.

„Елхим – Искра“ продава своята продукция както на българския, така и на международните пазари.

Основните парньори на фирмата са в Италия, Франция, Испания, Русия и други страни.

Рискове

Продажбите на „Елхим-Искра“ в по-голямата си част (93%) се реализират на международни пазари. Този факт определя силна степен на обвързаност на резултатите на дружеството (приходите от продажби) от състоянието и темповете на развитие на икономиките на европейските държави.

Други рискови фактори, отразяващи се върху дейността на дружеството и върху разходите, а оттам и върху приходите от продажби до края на годината са:

– сериозните промени в борсовите цени на основните материали влагани в производството на акумулаторни батерии;

– значителното покачване на цените на енергийните ресурси използвани от дружеството /електроенергия и природен газ/.

„Елхим – Искра“ е част от икономическата група на „Стара планина холд“ АД,

което е най-големият акционер в дружеството с дял от 51.40 процента. CPM-Plastic Machinery LTD притежава с 16.55% от капитала. Свободно търгувани са 26.36% от акциите с право на глас.

Акциите на „Елхим – Искра“ се търгуват на „Българска фондова борса“. От началото на годината цените им загубиха част от своята стойност и в момента сделки се сключват при 0.78 лева за един брой.