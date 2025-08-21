Искрен Митев: Медиите на властта раждат апатия, а клептокрацията черпи сила точно от апатията (част 2)

Кой преди година допускаше, че Пеевски ще се опита да изяде ГЕРБ, пита Искрен Митев

Медиите на Пеевски и другите властимащи създават апатията сред обществото. А клептократичния модел черпи сила именно от нашата апатия.

В целия свят демокрацията е в ниска точка, автократите са във възход. Процесите в България не са случайни. Веднъж загубена, свободата трудно се връща.

Когато види на протест срещу беззаконието немския посланик, човек се чувства горд, че е европеец.

Най-страшни за властта са протестите, които най-бързо се потушават.

Лозунгите на протестите са дестилираната форма на обществената съпротива срещу погазването на законността.

Не е нужно избирателите на ГЕРБ и ДПС да започнат да подкрепят ПП-ДБ, важното е да разберат, че гласуването им в този вид е вредно за тях самите и за всички. Тогава системата ще рухне под собствената си тежест.

Това заяви във видео интервю за СТУДИО БАНКЕРЪ предприемачът Искрен Митев, бивш депутат от ПП-ДБ.

Още от интервюто:

Могат ли добрите примери да работят в завладяната държава?

За чии интереси работят призивите за несъвместими „заедности“?

Възможно и полезно ли е котката и мишката или вълкът и агнето да седят на една маса?

Ще се слеят ли гражданските и социалните протести през зимата?

