Искрен Митев: Медиите на властта раждат апатия, а клептокрацията черпи сила точно от апатията (част 2)

Кой преди година допускаше, че Пеевски ще се опита да изяде ГЕРБ, пита Искрен Митев
Медиите на Пеевски и другите властимащи създават апатията сред обществото. А клептократичния модел черпи сила именно от нашата апатия.
В целия свят демокрацията е в ниска точка, автократите са във възход. Процесите в България не са случайни. Веднъж загубена, свободата трудно се връща.
Когато види на протест срещу беззаконието немския посланик, човек се чувства горд, че е европеец.
Най-страшни за властта са протестите, които най-бързо се потушават.
Лозунгите на протестите са дестилираната форма на обществената съпротива срещу погазването на законността.
Не е нужно избирателите на ГЕРБ и ДПС да започнат да подкрепят ПП-ДБ, важното е да разберат, че гласуването им в този вид е вредно за тях самите и за всички. Тогава системата ще рухне под собствената си тежест.
Това заяви във видео интервю за СТУДИО БАНКЕРЪ предприемачът Искрен Митев, бивш депутат от ПП-ДБ.
Още от интервюто:
Могат ли добрите примери да работят в завладяната държава?
За чии интереси работят призивите за несъвместими „заедности“?
Възможно и полезно ли е котката и мишката или вълкът и агнето да седят на една маса?
Ще се слеят ли гражданските и социалните протести през зимата?
