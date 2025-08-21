РЕГИСТРИРАЙ СЕ
Facebook Youtube

Скоростта на дерайлиралия влак край Пясъчево не е била превишена

Разследването на инцидента с дерайлиралия влак край Пясъчево показва, че машината не е превишила допустимата скорост. Това заяви в ефира на БНТ зам.-председателят на Националния борд за разследване на произшествия инж. Бойчо Скорбански, уточнявайки, че скоростта е била в нормите и затова тази версия отпада.

Скробански допълни, че при това положение причината може да се търси в състоянието на железопътната инфраструктура и изправността на композицията. Предстоят експертизи, които да открият причината за инцидента.

През изминалия ден стана ясно, че младежи са опитали да откраднат метални части от дерайлиралите вагони.

Facebook
Twitter
LinkedIn
Telegram
WhatsApp

Още от категорията..

Последни новини

Анкета

Одобрявате ли родителите на деца до 12 години да работят онлайн по време на лятната ваканция на учениците?
Гласувай

Подкаст

Параграф 22

ПОСЛЕДВАЙТЕ НИ В СОЦИАЛНИТЕ МРЕЖИ

Facebook-f Youtube

Новини от България и света. Актуални новини, събития, анализи, интервюта с главните действащи лица от политиката, бизнеса и финансите. Новини в развитие.

Никога не пропускайте важни новини. Абонирайте се за нашия бюлетин.

Информация

Всички права запазени