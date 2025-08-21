Скоростта на дерайлиралия влак край Пясъчево не е била превишена

Разследването на инцидента с дерайлиралия влак край Пясъчево показва, че машината не е превишила допустимата скорост. Това заяви в ефира на БНТ зам.-председателят на Националния борд за разследване на произшествия инж. Бойчо Скорбански, уточнявайки, че скоростта е била в нормите и затова тази версия отпада.

Скробански допълни, че при това положение причината може да се търси в състоянието на железопътната инфраструктура и изправността на композицията. Предстоят експертизи, които да открият причината за инцидента.

През изминалия ден стана ясно, че младежи са опитали да откраднат метални части от дерайлиралите вагони.