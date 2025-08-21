74% от българите усещат поскъпване, критични са към институциите за пожарите, а ЕС е най-одобряван сред външните сили, показва проучване на агенция „Мяра“

Близо три четвърти от пълнолетните българи (73,9%) смятат, че през последните седмици цените на стоките и услугите са се повишили. Най-силно това усещане е сред по-възрастните хора, но се среща и сред избиратели на управляващите партии. Едва 17,3% не забелязват промяна, а близо 7% не могат да дадат оценка. Данните са от проучване на агенция „Мяра“, проведено сред 801 души в периода 31 юли – 8 август 2025 година. Социологът Яница Петкова посочи пред БНР резултатите отразяват реални усещания, а не просто традиционен скептицизъм.

За пожарите 63% от анкетираните оценяват положително работата на пожарната, но над половината (57,3%) смятат, че институциите не правят достатъчно. Около 90% определят човешката небрежност като основна причина за пожарите, а 84,6% посочват умишлени палежи.

Външнополитическата част от проучването показва, че българите запазват най-висока подкрепа за Европейския съюз (64,9% положително отношение). НАТО събира по-скоро разделени мнения – 38,7% положителни срещу 41,9% отрицателни. Към Русия и САЩ нагласите са преобладаващо негативни – съответно около 50% отрицателни оценки при едва около 32% положителни.