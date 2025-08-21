РЕГИСТРИРАЙ СЕ
Местят джигита Георги Семерджиев в Бобовдолския затвор

бобов дол затвор

Джигитът Георги Семерджиев, който причини тежката катастрофа с две жертви на столичния бул. „Черни връх“ през лятото на 2022 г., е бил преместен от Софийския централен затвор в зандана в Бобов дол. Според източници от Министерство на правосъдието Семерджиев е преместен, защото в килията му често са били откривани забранени предмети, включително и телефони.

Семерджиев бе осъден за кървавата катастрофа от 5 юли 2022 г., когато джипът му премина с висока скорост през кръстовището на столичните булеварди „Черни връх“ и „Арсеналски“, блъсна такси и се заби в асансьора на метростанция. При инцидента загинаха 21-годишната Хариет Стефанович и 26-годишната Христина Дилова, които били на пешеходна пътека.

катастрофата

За извършеното престъпление Върховният касационен съд (ВКС) окончателно потвърди присъдата на Семерджиев от 20 години лишаване от свобода, които той ще прекара в затвора в Бобов дол.

zatvori 4

Според съобщение на министерството, за последния месец и половина служителите на затворите са успели да предотвратят поредица от иновативни опити за внасяне на забранени предмети. Например те са открили три мобилни телефона в пъпеш, осем – в печка и един в тубичка с лекарство.

zatvori 1

Находките са намерени в рамките на извънпланови проверки в затворите, разпоредени от правосъдния министър Георги Георгиев. При опит да бъдат внесени са намерени общо 25 мобилни телефона и са засечени 11 случая с пратки дрога.

zatvori 5

Служителите са разкрили дрехи, напоени с наркотични вещества, които при свиждания се доставят за лишени от свобода. От началото на юли до момента в специално пригодени тайници или у лишени от свобода са намери и иззети 46 броя мобилни телефони и са предотвратени 29 случая с доставка на наркотични вещества.

