„Софарма имоти“ планира шестмесечен дивидент от по 0.21 лв. на акция

Мениджърите на „Софарма имоти“ АДСИЦ предлагат да се разпредели шестмесечен дивидент. Това става ясно от поканата за свикване на извънредно общо събрание на акционерите на дружеството със специална инвестиционна цел за секюритизация на недвижими имоти, което насрочено за 25 септември.

Проектът за решение предвижда разпределяне на 4 609 777.20 лв. (представляващи част от печалбата на фонда за първото шестмесечие на тази година като 6-месечен дивидент на акционерите. Брутната сума на една акция е 0.21 лева.

Преди това акционерите трябва да приемат 6-месечния финансов отчет на дружеството за периода между януари и юни. Общото събрание ще трябва да одобри доклада на съвета на директорите относно изпълнение на нормативните изисквания за изплащане на 6-месечен дивидент на базата на 6-месечния финансов отчет на дружеството за първото полугодие.

Приходите от основната дейност на дружеството – управление на собствените недвижими имоти, нарастват

през първото шестмесечие и са в размер на 9.22 млн. лева при 6.57 млн. лв. година по-рано. Разходите се запазват почти без промяна. А това формира нетна печалба от 7.18 млн. лева в края на юни при 4.44 млн. лв. през миналата година.

При липса на кворум събранието ще се проведе на 10 октомври на същото място и при същия дневен ред.

Припомняме, че общото събрание на акционерите на „Софарма имоти“ през юни прие одитирания годишния финансов отчет за 2024 г. и гласува да се разпредели като дивидент от 8 121 988.40 лева. Брутната сума на една акция е 0.37 лева. От нетната печалба за 2023 година „Софарма имоти“ изплати дивидент от по 0.16 лева на акция.

В края на юни най-големите акционерите са “Телекомплект инвест” АД с 4 511 692 акции и 20.55% от капитала, „Софарма“ АД – с 10 021 438 броя и 45.65%, и Венцислав Стоев – с 5 441 430 акции или 24.79 процента. Индивидуални инвеститори /260 човека/ притежават 7 026 550 броя и 32.01% от книжата с право на глас.

Акциите на дружеството, което инвестира в недвижими имоти, се търгуват на „Българска фондова борса“. В момента сделки се сключват при цена от 8.40 лева за един брой, а това оценява компанията на над 184 млн. лева пазарна капитализация.