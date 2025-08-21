С 14 млн. лева от социалното министерство ще бъдат екипирани доброволци и пожарникари

Министерството на труда и социалната политика осигури 14 млн. лв., с които да бъдат закупени техника и защитни облекла за доброволците и служителите на Главна дирекция „Пожарна безопасност и защита на населението“, за да бъдат по-добре подготвени при бъдещи бедствени ситуации.

Това стана ясно на брифинг на министъра на труда и социалната политика Борислав Гуцанов, главен комисар Александър Джартов – директор на Главна дирекция „Пожарна безопасност и защита на населението“, и Ясен Цветков – председател на Националната асоциация на доброволците в България, в Министерството на труда и социалната политика.

Министър Гуцанов обясни, че с осигурените 14 млн. лв. по проекта ще могат да се закупуват защитни облекла, дронове, лодки, както и друга необходима техника. В какво точно да бъдат разпределени средствата, ще се решава съвместно от Главна дирекция „Пожарна безопасност и защита на населението“ и Националната асоциация на доброволците в България заедно с Националното сдружение на общините в Република България.

Социалният министър призна, че бил много изненадан от това, че липсва достатъчно оборудване за голяма част от доброволците. Ето защо пое ангажимент, че държавата ще направи всичко възможно на първо място пожарникарите, а след това и доброволците да бъдат оборудвани, за да могат да запазят живота и здравето си.

Парите са по проект, финансиран по Програма „Развитие на човешките ресурси“, съфинансирана от Европейския съюз.

Главен комисар Александър Джартов коментира, че предстои в следващите дни с колегите от Асоциацията на доброволците да видят как да разпределят средствата възможно най-ефективно.

Председателят на Националната асоциация на доброволците Ясен Цветков също изказа своята благодарност за подкрепата, като призна, че на него му се налага често да обяснява, че те не вършат работа на държавата, а са част от нея. По думите му тази сума е поредното доказателство, че доброволците са част от усилията на държавата да разчита и на тяхната подкрепа.