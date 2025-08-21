МВР иска да купи автомобили и мотоциклети за над 126 млн. лв., събрани от глоби

Министерство на вътрешните работи (МВР) ще закупи 575 леки автомобила, от които 405 с 4х4 задвижване, както и 285 мотоциклета за дирекциите си в София и страната. Обществената поръчка е обявена с прогнозна стойност 126,5 млн. лв. без ДДС, а финансирането ще дойде от Фонда за пътна безопасност, пълнен с глоби от шофьорите.

За доставката на леките и високопроходимите автомобили са подадени три оферти: от „Мото-Пфое“ ЕООД, вносител на Ford, Jaguar, Volvo и Land Rover; от „Авто инженеринг холдинг груп“ ЕООД, фирма с опит в доставка на пожарна, полицейска и специализирана техника в няколко държави и от „Бохемия Екипауто“ ООД, която се занимава с поддръжка на автомобили Skoda.

МВР планира да закупи 205 универсални и 80 спортно-шосейни мотоциклета на стойност 11 888 800 лв., като единственият кандидат за доставката е „Ауто Бавария“ ООД, вносител на BMW.

Експерти от неправителствения сектор отдавна предупреждават, че средствата от Фонда за пътна безопасност се използват не за реални мерки за обезопасяване на пътищата – като мантинели, знаци и маркировка, а за покупка на камери и автомобили за пътната полиция. По този начин, според тях, държавата създава порочна практика, като инвестира не в безопасността, а в създаването на „капани“ за шофьорите с цел събиране на повече глоби.

Срок за избор на доставчици не е фиксиран, но проектодоговорите предвиждат подписването им през есента.

Фондът за безопасност на движението е създаден през 2011 г. и по данни на експертите от неправителствения Институт за пътна безопасност към края на миналата година в него са влезли 590 млн. лева.

От септември влизат в сила редица увеличения на глобите, приети с последните промени в Закона за движението по пътищата, които бяха гласувани от депутатите преди летния парламентарен отпуск. Също така започва налагането на глоби за превишена средна скорост, засечена от тол камерите.