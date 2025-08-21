РЕГИСТРИРАЙ СЕ
Facebook Youtube

МВР иска да купи автомобили и мотоциклети за над 126 млн. лв., събрани от глоби

МВР иска да купи автомобили и мотоциклети за над 126 млн. лв., събрани от глоби

Министерство на вътрешните работи (МВР) ще закупи 575 леки автомобила, от които 405 с 4х4 задвижване, както и 285 мотоциклета за дирекциите си в София и страната. Обществената поръчка е обявена с прогнозна стойност 126,5 млн. лв. без ДДС, а финансирането ще дойде от Фонда за пътна безопасност, пълнен с глоби от шофьорите.

За доставката на леките и високопроходимите автомобили са подадени три оферти: от „Мото-Пфое“ ЕООД, вносител на Ford, Jaguar, Volvo и Land Rover; от „Авто инженеринг холдинг груп“ ЕООД, фирма с опит в доставка на пожарна, полицейска и специализирана техника в няколко държави и от „Бохемия Екипауто“ ООД, която се занимава с поддръжка на автомобили Skoda.

МВР планира да закупи 205 универсални и 80 спортно-шосейни мотоциклета на стойност 11 888 800 лв., като единственият кандидат за доставката е „Ауто Бавария“ ООД, вносител на BMW.

Експерти от неправителствения сектор отдавна предупреждават, че средствата от Фонда за пътна безопасност се използват не за реални мерки за обезопасяване на пътищата – като мантинели, знаци и маркировка, а за покупка на камери и автомобили за пътната полиция. По този начин, според тях, държавата създава порочна практика, като инвестира не в безопасността, а в създаването на „капани“ за шофьорите с цел събиране на повече глоби.

Срок за избор на доставчици не е фиксиран, но проектодоговорите предвиждат подписването им през есента.

Фондът за безопасност на движението е създаден през 2011 г. и по данни на експертите от неправителствения Институт за пътна безопасност към края на миналата година в него са влезли 590 млн. лева.

От септември влизат в сила редица увеличения на глобите, приети с последните промени в Закона за движението по пътищата, които бяха гласувани от депутатите преди летния парламентарен отпуск. Също така започва налагането на глоби за превишена средна скорост, засечена от тол камерите.

Facebook
Twitter
LinkedIn
Telegram
WhatsApp

Още от категорията..

Последни новини

Анкета

Одобрявате ли родителите на деца до 12 години да работят онлайн по време на лятната ваканция на учениците?
Гласувай

Подкаст

Параграф 22

ПОСЛЕДВАЙТЕ НИ В СОЦИАЛНИТЕ МРЕЖИ

Facebook-f Youtube

Новини от България и света. Актуални новини, събития, анализи, интервюта с главните действащи лица от политиката, бизнеса и финансите. Новини в развитие.

Никога не пропускайте важни новини. Абонирайте се за нашия бюлетин.

Информация

Всички права запазени