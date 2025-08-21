РЕГИСТРИРАЙ СЕ
Пускането на АЕЦ „Аккую“ в Турция може да бъде отложено с три до четири месеца

аец аккую

Пускането на АЕЦ „Аккую“, провинция Мерсин, в Турция може да бъде отложено с три до четири месеца, но „Росатом“ поддържа планове за въвеждане в експлоатация през 2026 година.

Ръководителят на държавната корпорация Алексей Лихачов заяви пред журналисти за това в кулоарите на събитие, посветено на честването на 80-годишнината на ядрената индустрия. През януари Лихачов заяви, че „Росатом“ планира да заведе дело срещу германската компания Siemens за отказ да достави предварително платено оборудване за АЕЦ „Аккую“.

В момента „Росатом“ оценява шансовете за възстановяване на щетите като доста високи, отбелязва той в сряда, 20 август.

По-рано Лихачов обясни, че общите договорни срокове за изпълнение на проекти в Турция се спазват.

„Аккую“ е първата атомна електроцентрала в Турция,

която ще се състои от четири енергоблока с мощност по 1200 MW всеки. Проектът е изцяло финансиран от руската страна. През декември 2023 г. първият енергоблок на станцията получи разрешение за пускане в експлоатация.

Очаква се централата да покрие около 10% от търсенето на електроенергия в страната, когато бъде завършена.

