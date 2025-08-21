Медицинският надзор не откри данни за насилие срещу родилка в „Майчин дом“

Агенция „Медицински надзор“ не е открила нарушения по случая на родилката Антония Андонова, която преди месец се оплака от физическа и вербална агресия по време на раждането на сина си в столичната болница „Майчин дом“, съобщи общественото радио. Агенцията се самосезира по случая след публикация на жената в интернет и след като обвинената в насилие д-р Ирена Шикова поиска такава проверка.

Андонова твърдеше, че акушерка ѝ е удряла шамари, за да стои мирна, освен това я обиждала.

Според данните от проверката, базирани на обясненията на екипа в болницата, никой от персонала не е упражнявал физическа и вербална агресия спрямо родилката. Били спазени и правилата за етично поведение.