Тибет отбеляза 60-ата си годишнина като китайски автономен регион

Тибет отбеляза своята 60-ата годишнина като китайски автономен регион с песни, танци и парад в столицата си Лхаса. Хиляди хора, развяващи червени знамена, приветстваха събитието на фона на плакати, призоваващи всички да следват ръководството на Комунистическата партия.

Тържествата се проведоха на огромния площад пред двореца Потала, бившата зимна резиденция на Далай Лама. Те съвпаднаха с рядко посещение на президента Си Дзинпин и голяма делегация от Пекин. По време на парада, излъчен по китайската национална телевизия, участниците държаха червени плакати, които напомняха за задачите, които автономният регион трябва да изпълни под ръководството на Комунистическата партия.

Един от плакатите призоваваше: „Непоколебимо се фокусирайте върху четирите основни задачи за осигуряване на стабилност, насърчаване на развитието, опазване на екологичната среда и укрепване на отбраната на границите“.

Друг гласеше: „Придържайте се към ръководството на Мисълта на Си Дзинпин за социализъм с китайски характеристики за нова ера и напълно приложете стратегията на Партията за управление на Тибет в новата ера“, съобщи Ройтерс.

От 2012 г. насам Китай засилва институционалния си контрол, като изисква тибетският будизъм да бъде ръководен от китайската социалистическа система и настоява хората да „следват партията“. Чуждестранните журналисти и дипломати все още се нуждаят от специално разрешение, за да влязат в Тибет.

Въпреки че Тибет е определен като автономен регион, правозащитни групи и изгнаници описват управлението на Китай като „репресивно“, обвинение, което Пекин отхвърля.