От началото на годината са предоставени близо 15 000 разрешения за работа на непълнолетни

От началото на годината са предоставени общо 14 933 броя разрешения за работа на непълнолетни лица, съобщиха от Изпълнителната агенция „Главна инспекция по труда“ по време на събитие в Своге, посветено на трудовите права и задълженията на младежите.

От Агенцията поясняват, че за същия период на изминалата 2024 година разрешенията са били над 13 000 броя.

От Главната инспекция по труда, използваха повода да напомнят на младежите, че за тях е предвидена специална закрила, която да им гарантира облекчени условия на труд. Те не могат да полагат тежък физически труд, както и да извършват работа, свързана с въздействие на физични, химични и биологични агенти, която създава риск за тяхното физическо и психическо развитие.

Те поясняват, че работното време за тях е 35 часа седмично при петдневна работна седмица, за което следва да получават минимум минималната работна заплата. Те имат право на удължен отпуск от поне 26 дни. За тях е забранено полагането на извънреден и нощен труд.

За ненавършилите 16 години, нощен е трудът, положен от 20:00 ч. до 06:00 часа сутринта, допълват от Главната инспекция по труда.

На младежите бяха разяснени и въпроси за сключване и прекратяване на трудовите правоотношения и за работата на изпитателен срок.

Наемането на непълнолетни лица без разрешение от Инспекцията по труда се смята за престъпление, което се преследва според разпоредбите на Наказателния кодекс. Процедурата по издаване на разрешенията е описана на сайта на инспекцията в секцията Административно обслужване, рубрика „Процедури“.