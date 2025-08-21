РЕГИСТРИРАЙ СЕ
Facebook Youtube

Даниел Митов обсъди темата за нелегалната миграция с румънския си колега Къталин Предою

Даниел Митов, Румъния

Министърът на вътрешните работи Даниел Митов и неговият румънски колега Къталин Предою са провели онлайн среща, в която основна тема е била нелегалната миграция на граждани от Мароко и Близкия изток, използващи маршрута през Югоизточна Европа и Западните Балкани, информират от вътрешното ни министерство.

От видеоразговора е станало ясно, че служителите на граничната полиция на България и Румъния ще продължат да следят за организирани престъпни групи, участващи в трафик на хора, чрез провеждане на съвместни операции, използване на съвременни технологии и оптимизиране на обмена на данни в реално време. Двамата министри отчетоха, че съвместните операции през годините са допринесли за по-висока сигурност на гражданите.

Митов и Предою са изразили готовността си за задълбочаване на сътрудничеството чрез обмен на оперативна информация, съвместни мисии и координирани действия за борба с трансграничната престъпност. Отделно от това са били разгледани и теми, свързани с разработването на съвместни обучителни програми за граничарите.

Процесът ще включва разширяване на двустранната правна рамка чрез подписването и прилагането на Съвместен план за действие, целящ ефективна координация на действията за борба с нелегалната миграция, организираната престъпност и корупцията, допълват от вътрешното ни ведомство.

Facebook
Twitter
LinkedIn
Telegram
WhatsApp

Още от категорията..

Последни новини

Анкета

Одобрявате ли родителите на деца до 12 години да работят онлайн по време на лятната ваканция на учениците?
Гласувай

Подкаст

Параграф 22

ПОСЛЕДВАЙТЕ НИ В СОЦИАЛНИТЕ МРЕЖИ

Facebook-f Youtube

Новини от България и света. Актуални новини, събития, анализи, интервюта с главните действащи лица от политиката, бизнеса и финансите. Новини в развитие.

Никога не пропускайте важни новини. Абонирайте се за нашия бюлетин.

Информация

Всички права запазени