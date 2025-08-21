Даниел Митов обсъди темата за нелегалната миграция с румънския си колега Къталин Предою

Министърът на вътрешните работи Даниел Митов и неговият румънски колега Къталин Предою са провели онлайн среща, в която основна тема е била нелегалната миграция на граждани от Мароко и Близкия изток, използващи маршрута през Югоизточна Европа и Западните Балкани, информират от вътрешното ни министерство.

От видеоразговора е станало ясно, че служителите на граничната полиция на България и Румъния ще продължат да следят за организирани престъпни групи, участващи в трафик на хора, чрез провеждане на съвместни операции, използване на съвременни технологии и оптимизиране на обмена на данни в реално време. Двамата министри отчетоха, че съвместните операции през годините са допринесли за по-висока сигурност на гражданите.

Митов и Предою са изразили готовността си за задълбочаване на сътрудничеството чрез обмен на оперативна информация, съвместни мисии и координирани действия за борба с трансграничната престъпност. Отделно от това са били разгледани и теми, свързани с разработването на съвместни обучителни програми за граничарите.

Процесът ще включва разширяване на двустранната правна рамка чрез подписването и прилагането на Съвместен план за действие, целящ ефективна координация на действията за борба с нелегалната миграция, организираната престъпност и корупцията, допълват от вътрешното ни ведомство.