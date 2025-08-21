РЕГИСТРИРАЙ СЕ
Facebook Youtube

Превалутирането в евро ще е по официалния валутен курс – 1.95583 лв., без закръгляване

Изненадващото поскъпване на еврото ще увеличи страданията на корпоративна Европа

Асоциацията на банките в България активно подпомага процеса по внедряване на техническите изисквания в партньорство с банките в България, институциите и други заинтересовани страни. А ролята й, както и на нейните членове, за присъединяването към еврозоната е обвързана с друг стратегически приоритет – финансовата грамотност. За повече информираност помагат и публикациите на страницата на асоциацията с въпроси и отговори по основни въпроси.

Какъв ще бъде курсът при въвеждане на еврото?

От 1997 г. насам в България функционира паричен съвет (валутен борд). От 1999 г. обменният курс е фиксиран на 1.95583 лева за 1 евро.

Съгласно решение на Народното събрание от 2022 г., Република България ще въведе еврото като официална парична единица единствено при запазване на този фиксиран курс.

Не е възможно да бъде наложен курс, с който държавата ни не е съгласна, тъй като решението се взема единодушно и България участва в него.

Ще се удвоят ли цените при влизане в еврозоната – например ако един хляб струва 2 лв., ще струва ли 2 евро?

Категорично не. Всички стойности ще бъдат превалутирани по официалния валутен курс без закръгляне. Това е една от причините, поради които е предвиден период на двойно обозначаване на цените. Те ще се представят както в лева, така и в евро. Този процес ще започне един месец след датата на влизане в сила на Решението за приемането на еврото и ще продължи 12 месеца след датата на въвеждане на еврото.

Аналогичното е валидно и за вашите доходи. Ако възнаграждението ви в момента е 2000 лв., то няма да стане 2000 евро, а ще бъде превалутирано. По този начин съотношението между доходите и цените ще се запази същото.

Как ще се обявява крайната цена във фискалния/системния бон?

В периода на двойно обозначаване на цените на стоките и услугите общата крайна сума, която се заплаща от потребителя, се обявява в издавания фискален/системен бон или в друг документ, регистриращ плащането, издаван вместо фискален/системен бон, в евро и в левове, заедно с официалния валутен курс на лева към еврото.

Ще се повиши ли инфлацията при влизане в еврозоната?

Според БНБ непосредственият ефект от влизането в еврозоната върху ценовите равнища е до 0.3 % повишение. Последната държава, която се присъедини към еврозоната, е Хърватия. Това се случи през януари 2023 година. Инфлацията в Хърватия през този месец е 0.2 процента. По данни на БНБ ефектът от преминаването към еврото в общия размер на инфлацията в Словения е 0.3, в Словакия – 0.15, в Естония – 0.3, в Латвия – 0.2, а в Литва – 0.11 процентни пункта.

Facebook
Twitter
LinkedIn
Telegram
WhatsApp

Още от категорията..

Последни новини

Анкета

Одобрявате ли родителите на деца до 12 години да работят онлайн по време на лятната ваканция на учениците?
Гласувай

Подкаст

Параграф 22

ПОСЛЕДВАЙТЕ НИ В СОЦИАЛНИТЕ МРЕЖИ

Facebook-f Youtube

Новини от България и света. Актуални новини, събития, анализи, интервюта с главните действащи лица от политиката, бизнеса и финансите. Новини в развитие.

Никога не пропускайте важни новини. Абонирайте се за нашия бюлетин.

Информация

Всички права запазени