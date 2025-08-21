Превалутирането в евро ще е по официалния валутен курс – 1.95583 лв., без закръгляване

Асоциацията на банките в България активно подпомага процеса по внедряване на техническите изисквания в партньорство с банките в България, институциите и други заинтересовани страни. А ролята й, както и на нейните членове, за присъединяването към еврозоната е обвързана с друг стратегически приоритет – финансовата грамотност. За повече информираност помагат и публикациите на страницата на асоциацията с въпроси и отговори по основни въпроси.

Какъв ще бъде курсът при въвеждане на еврото?

От 1997 г. насам в България функционира паричен съвет (валутен борд). От 1999 г. обменният курс е фиксиран на 1.95583 лева за 1 евро.

Съгласно решение на Народното събрание от 2022 г., Република България ще въведе еврото като официална парична единица единствено при запазване на този фиксиран курс.

Не е възможно да бъде наложен курс, с който държавата ни не е съгласна, тъй като решението се взема единодушно и България участва в него.

Ще се удвоят ли цените при влизане в еврозоната – например ако един хляб струва 2 лв., ще струва ли 2 евро?

Категорично не. Всички стойности ще бъдат превалутирани по официалния валутен курс без закръгляне. Това е една от причините, поради които е предвиден период на двойно обозначаване на цените. Те ще се представят както в лева, така и в евро. Този процес ще започне един месец след датата на влизане в сила на Решението за приемането на еврото и ще продължи 12 месеца след датата на въвеждане на еврото.

Аналогичното е валидно и за вашите доходи. Ако възнаграждението ви в момента е 2000 лв., то няма да стане 2000 евро, а ще бъде превалутирано. По този начин съотношението между доходите и цените ще се запази същото.

Как ще се обявява крайната цена във фискалния/системния бон?

В периода на двойно обозначаване на цените на стоките и услугите общата крайна сума, която се заплаща от потребителя, се обявява в издавания фискален/системен бон или в друг документ, регистриращ плащането, издаван вместо фискален/системен бон, в евро и в левове, заедно с официалния валутен курс на лева към еврото.

Ще се повиши ли инфлацията при влизане в еврозоната?

Според БНБ непосредственият ефект от влизането в еврозоната върху ценовите равнища е до 0.3 % повишение. Последната държава, която се присъедини към еврозоната, е Хърватия. Това се случи през януари 2023 година. Инфлацията в Хърватия през този месец е 0.2 процента. По данни на БНБ ефектът от преминаването към еврото в общия размер на инфлацията в Словения е 0.3, в Словакия – 0.15, в Естония – 0.3, в Латвия – 0.2, а в Литва – 0.11 процентни пункта.