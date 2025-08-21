Lagree срещу Пилатес: Как се различават тренировките – и коя е подходяща за вас

Има безброй тренировки на реформър. Може да изглеждат еднакви, защото включват бавни, контролирани движения на голяма машина със система от регулируеми пружини. Въпреки това някои тренировки са доста различни от оригинала – както е случаят с Lagree.

Макар че Lagree и Пилатес имат общи елементи, двете методики се различават съществено. Пилатес поставя акцент върху връзката между ума и тялото и активирането на дълбоките мускули, според преглед от 2024 г. в International Clinical Psychopharmacology относно Пилатес и депресията.

Днешната версия на Lagree е доста далеч от класическия Пилатес, но двата метода все пак имат прилики.

И двата са нискоударни тренировки и предлагат цялостно натоварване на тялото. Ще изградите сила на коремната мускулатура и мускулна издръжливост, както и баланс. Подобряват спортното представяне и намаляват риска от травми, показва преглед от 2024 г. в BMC Sports Science, Medicine and Rehabilitation.)

Разлики

Машините

Пилатес се изпълнява на класически реформър със система от въжета и пружини. Тренировките с пружини са невероятен начин за силова подготовка.

Програмата

При Пилатес упражненията протичат в плавна последователност – едно движение преминава в следващото. Например: лежите по гръб, вдигате ръце нагоре, правите коремно сгъване, задържате, изпъвате единия или двата крака, след което комбинирате всичко в едно движение.

В Lagree обаче ще срещнете повече класически силови упражнения – клекове, напади, странични планкове – плюс техни вариации. Упражненията се изпълняват изключително бавно: едно повторение може да трае до 2 минути. Това увеличава времето под напрежение – ключов фактор за мускулния растеж, според обзор от 2022 г. в Sports Medicine.

Цели и резултати

Класическият Пилатес е насочен към общо благополучие, стабилност, гъвкавост и баланс, с акцент върху коремната мускулатура. Често се използва и за рехабилитация след травми.

Методът Lagree обаче е създаден с цел промяна на телесния състав – чрез упражнения, вдъхновени от силовите тренировки, за загуба на мазнини и изграждане на мускули.

Коя тренировка е по-добра?

Нито една не е „по-добра“ от другата – изборът зависи от личните ви цели.

И двете се допълват прекраснодопълва тя. Препоръчва се комбинация: 1–2 часа Пилатес седмично, заедно с 3 тренировки Lagree.

Четете още: Тренировките в жега действат като „височинна подготовка за бедни“, подобрявайки спортните постижения