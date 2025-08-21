Русия назначи първата жена-капитан на атомен ледоразбивач

Русия назначи Марина Старовойтова за капитан на арктическия кораб „Ямал“. Тя стана първата жена в света, която оглавява атомен ледоразбивач, съобщи в сряда държавният оператор „Атомфлот“.

Старовойтова ще поеме командването на ледоразбивача „Ямал“, където преди това е служила като старши помощник-капитан.

„Задължение на капитана е да се грижи за кораба и за екипажа. Аз ще се посвещавам на тази задача всеки ден и с нетърпение очаквам да оправдая доверието, което ми гласуваха колеги,“ каза Старовойтова след като получи значката си за капитан.

Преди да се сертифицира като навигатор, тя е преподавала руски език и литература в селско училище в западна Русия. Има над 20 години опит както на търговски кораби, така и на ледоразбивачи.

Русия в момента е единствената страна, която работи с флотилия от атомни ледоразбивачи, като най-новият кораб бе пуснат на вода през миналата година. Интересът към корабоплаването в Арктика нараства, тъй като топенето на ледовете прави навигацията все по-възможна.

Оборудваният с два ядрени реактора „Ямал“ е подпомагал превоза на изследователи до плаващи ледове и през 2000 г. е осъществил плаване до Северния полюс. Корабът е лесно разпознаваем и по характерната „челюст на акула“, изрисувана на корпуса му.

Назначаването на Старовойтова за капитан на „Ямал“ бе обявено на 20 август на гала спектакъла „Ера на мечтателите“, посветен на 80-годишнината на държавната корпорация „Росатом“, съобщи пресслужбата на корпорацията.

Капитанската значка ѝ бе връчена на сцената от почетния председател на организацията на ветераните на „Атомфлот“ в Мурманск, капитан Александър Баринов.

„Да бъдеш капитан означава да продължаваш традициите на атомния флот, да закриляш екипажа и кораба. И аз считам това за своя основна задача,“ заяви Старовойтова. И допълни: „Това е много значимо събитие за мен – както лично, така и за историята на флота от ледоразбиваи флот“.

По думите ѝ, тя винаги се е възхищавала силата на тези плавателни съдове и от труда на техните екипажи, защото „капитаните на атомни ледоразбивачи са професионалисти, закалени от Арктика“.

Четете още: Русия ще инвестира над 25 млрд. щ. долара в новите транспортни коридори до Азия