Вицепрезидентът на САЩ Дж. Д. Ванс заяви, че Вашингтон няма да се ангажира с Украйна, докато не се разбере какво точно е необходимо за прекратяване на конфликта. Той каза това в интервю за Fox News.

„Знаете ли, мисля, че президентът е много добър в това. Той никога не сваля нищо от масата за преговори“, каза Дж. Д. Ванс. „Той никога не разкрива нищо напълно, защото не иска да загуби влиянието си.“

Президентът на САЩ Доналд Тръмп очаква Европа да играе водеща роля в разрешаването на украинската криза,

добави веципрезидентът Ванс. „Европейците ще трябва да поемат лъвския пай от тежестта. Това е техният континент. Това е тяхната сигурност“, каза той.

Вицепрезидентът на САЩ Дж. Д. Ванс заяви още, че основните детайли на мирното споразумение в Украйна, включително гаранциите за сигурност и териториалните въпроси, могат да бъдат договорени преди срещата на руския и украинския президент Владимир Путин и Владимир Зеленски.

Ванс отбеляза още в интервюто за Fox News, че ако процесът върви по „бюрократичния път“, тогава точно този сценарий ще бъде реализиран.

Тази гледна точка се споделя и от руския външен министър Сергей Лавров, който по-рано заяви, че срещите на високо ниво трябва да бъдат внимателно подготвени на всички етапи.

На 18 август президентът на САЩ Доналд Тръмп се срещна с Владимир Зеленски и лидерите на страните от ЕС, след което проведе телефонен разговор с Владимир Путин. Помощникът на руския президент Юрий Ушаков заяви, че и двамата президенти са се изказали за продължаване на преките консултации между Москва и Киев.

В свой коментар Politico отбелязва, че

Вашингтон ще има минимална роля в осигуряването на гаранциите за сигурност за Украйна.

Заместник-министърът на отбраната на САЩ по политиката Елбридж Колби е информирал съюзниците от НАТО за това, съобщава Politico, позовавайки се на източници.

Според източниците на изданието, Елбридж Колби е съобщил това по време на консултации с военни от други страни от НАТО. Според него това ще бъде „един от най-ясните сигнали, че Европа ще трябва да поеме тежестта на поддържането на траен мир в Киев“.

Както заяви един дипломат от НАТО, „Съединените щати не се ангажират напълно с нищо“. След срещата съюзниците са обезпокоени, че президентът на САЩ Доналд Тръмп ще разчита на Европа, за да осигури дългосрочен мир, добави Politico.