Депутатите се събират извънредно в ресорната комисия в парламента заради безводието

Парламентарната комисия по околната среда и водите ще проведе извънредно заседание заради проблема с безводието. Срещата е свикана от председателя на парламента Наталия Киселова малко след настояване от лидера на „Ново начало“ Делян Пеевски и прекъсва лятната почивка на депутатите. Въпросът обаче е от компетенциите на правителството, а не на парламента, поради което от „Продължаваме промяната – Демократична България“ нарекоха инициативата „пиар акция“.

Парламентът всъщност вече е разглеждал проблема – през декември 2024 г. беше създадена временна комисия, която изготви план и препоръки към правителството. Докладът ѝ обаче все още не е приет, а предложенията остават неизпълнени. В същото време над 260 хил. българи продължават да живеят в населени места без достъп до вода.

Политически коментари

По повод водната криза в някои населени места в страната лидерът на ГЕРБ Бойко Борисов изрази надежда, че правителството ще реагира бързо, за да реши проблема. Според него водните ресурси в България се осигуряват основно от снеготопенето, докато кратките и проливни дъждове не помагат, поради което са необходими сондажи.

Според председателя на „Възраждане“ Костадин Костадинов обаче ситуацията и евентуалното обявяване на бедствено положение в Плевен ще бъдат използвани за раздаване на поръчки за милиони левове.

Темата за безводието и по-специално положението в Плевен, беше засегната и от премиера Росен Желязков в началото на заседанието на правителството вчера, 20 август. Той съобщи, че Министерството на регионалното развитие възлага изработване на подробен устройствен план и проучване за строеж на язовир „Черни Осъм“, пречиствателна станция за питейни води, водноелектрическа централа и довеждащ водопровод. Общината в Плевен ще преразгледа своите инвестиционни предложения, като ще получи пълна подкрепа от кабинета за насочването им главно към ВиК инфраструктура, каза още министър-председателят.

На извънредно заседание вчера Общинският съвет в Плевен също реши да създаде временна кризисна комисия за решаване на проблемите с водоснабдяването.