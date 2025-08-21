РЕГИСТРИРАЙ СЕ
Facebook Youtube

Депутатите се събират извънредно в ресорната комисия в парламента заради безводието

Депутатите се събират извънредно в ресорната комисия в парламента заради безводието

Парламентарната комисия по околната среда и водите ще проведе извънредно заседание заради проблема с безводието. Срещата е свикана от председателя на парламента Наталия Киселова малко след настояване от лидера на „Ново начало“ Делян Пеевски и прекъсва лятната почивка на депутатите. Въпросът обаче е от компетенциите на правителството, а не на парламента, поради което от „Продължаваме промяната – Демократична България“ нарекоха инициативата „пиар акция“.

Парламентът всъщност вече е разглеждал проблема – през декември 2024 г. беше създадена временна комисия, която изготви план и препоръки към правителството. Докладът ѝ обаче все още не е приет, а предложенията остават неизпълнени. В същото време над 260 хил. българи продължават да живеят в населени места без достъп до вода.

Политически коментари

По повод водната криза в някои населени места в страната лидерът на ГЕРБ Бойко Борисов изрази надежда, че правителството ще реагира бързо, за да реши проблема. Според него водните ресурси в България се осигуряват основно от снеготопенето, докато кратките и проливни дъждове не помагат, поради което са необходими сондажи.

Според председателя на „Възраждане“ Костадин Костадинов обаче ситуацията и евентуалното обявяване на бедствено положение в Плевен ще бъдат използвани за раздаване на поръчки за милиони левове.

Темата за безводието и по-специално положението в Плевен, беше засегната и от премиера Росен Желязков в началото на заседанието на правителството вчера, 20 август. Той съобщи, че Министерството на регионалното развитие възлага изработване на подробен устройствен план и проучване за строеж на язовир „Черни Осъм“, пречиствателна станция за питейни води, водноелектрическа централа и довеждащ водопровод. Общината в Плевен ще преразгледа своите инвестиционни предложения, като ще получи пълна подкрепа от кабинета за насочването им главно към ВиК инфраструктура, каза още министър-председателят.

На извънредно заседание вчера Общинският съвет в Плевен също реши да създаде временна кризисна комисия за решаване на проблемите с водоснабдяването.

Facebook
Twitter
LinkedIn
Telegram
WhatsApp

Още от категорията..

Последни новини

Анкета

Одобрявате ли родителите на деца до 12 години да работят онлайн по време на лятната ваканция на учениците?
Гласувай

Подкаст

Параграф 22

ПОСЛЕДВАЙТЕ НИ В СОЦИАЛНИТЕ МРЕЖИ

Facebook-f Youtube

Новини от България и света. Актуални новини, събития, анализи, интервюта с главните действащи лица от политиката, бизнеса и финансите. Новини в развитие.

Никога не пропускайте важни новини. Абонирайте се за нашия бюлетин.

Информация

Всички права запазени