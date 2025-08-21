РЕГИСТРИРАЙ СЕ
Морето събира писателите отново: стартира посветен на него Национален литературен конкурс

Националният литературен конкурс „МОРЕТО!“ навършва десет години и отново събира автори от цялата страна. Сдружение „Лумен“ обяви старта на тазгодишното издание, което ще продължи до 15 септември 2025 година.

Конкурсът е отворен за всички пълнолетни автори, които могат да изпратят свои непубликувани творби на морска тематика. В жанра „Проза“ се допуска един разказ с обем до пет машинописни страници, а в „Поезия“ – до три стихотворения. Материалите трябва да се изпращат в Word формат на имейл [email protected], придружени от кратка биографична информация за автора и координати за обратна връзка.

Наградите и тази година са впечатляващи. Ще бъдат връчени две специални отличия – „Георги Ингилизов“ (1000 лв. и пластика) за произведение с най-ярък маринистичен дух и „Христо Карастоянов“ (1000 лв. и пластика) за силна и отличителна проза. Освен това в категориите „Проза“ и „Поезия“ са предвидени първа награда от 300 лв. и плакет, втора – почивка за двама в Ахтопол и плакет, и трета – 150 лв. и плакет. Организаторите са предвидили и поощрителни награди.

ahtopol plazh

Конкурсните творби ще бъдат разгледани и оценени от жури в състав: Митко Новков (председател), Ина Вълчанова и Ина Иванова. Церемонията по награждаването ще се състои традиционно в Ахтопол, в артистичното пространство на „Galera ah gallery“, а отличените произведения ще бъдат публикувани от Сдружение „Лумен“ и изданието „Ракурс“.

Морето винаги е било източник на вдъхновение за писателите – безкрайно, но и безмилостно.

mobi dik

Американският писател Херман Мелвил с „Моби Дик“ показа как човек е привлечен и съблазнен от водната стихия, но накрая често е победен от нея. Именно в тази двойственост – красота и опасност – се крие вечният сюжет, който настоящите участници в конкурса могат да развият и 90 години по-късно след първия досег у нас до прочутата история. Романът „Моби Дик“ излиза за първи път на български у нас през 1935 година.

Симеон Коен

Четете още за това как „Моби Дик“ е вдъхновение не само за писатели и морски пътешественици: Кьовеши пусна „Моби Дик“ след ДДС-измамниците в Европа

