Социалното министерство ще оборудва доброволци за реакция при бедствия

Министърът на труда и социалната политика Борислав Гуцанов ще представи нов проект за подкрепа на доброволците, общините и Главна дирекция „Пожарна безопасност и защита на населението“, информираха от министерството.

По проекта ще бъдат осигурени техника и оборудване за действия при бедствия – противопожарни уреди и защитни облекла, лодки и специална екипировка за наводнения. Финансирането идва от Програмата „Развитие на човешките ресурси“ на Министерството на труда и социалната политика.

Събитието ще се проведе днес, 21 август, от 11.00 часа. Участие в него ще вземат министър Гуцанов, директорът на ГДПБЗН главен комисар Александър Джартов, председателят на Управителния съвет на Националната асоциация на доброволците в Република България Ясен Цветков, както и доброволци, участвали в справянето с пожарите в България през последните месеци.