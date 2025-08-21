РЕГИСТРИРАЙ СЕ
Лавров: Разговорите за сигурността на Украйна без Москва са „път за никъде"

сергей лавров

Външният министър на Русия Сергей Лавров разкритикува срещата в понеделник между европейските лидери и американския лидер Доналд Тръмп, като обясни, че опитите за разрешаване на въпроси, свързани със сигурността на Украйна, без участието на Москва, са „път за никъде“.

Според Ройтерс, това е предупреждение към Запада, докато той трескаво работи по гаранции за бъдещата защита на Киев.

„Не можем да се съгласим с факта, че сега се предлага да се решават въпроси на сигурността, на колективната сигурност, без Руската федерация. Това няма да проработи“, каза Лавров на съвместна пресконференция след среща с външния министър на Йордания.

В коментарите си той подчерта искането на Москва западните правителства да се ангажират пряко с нея по въпроси, свързани със сигурността на Украйна и Европа – нещо, което според него досега те са отказвали да правят.

В този напрегнат дипломатически момент, Полша обвини Русия в провокация, след като обект, за който се смята, че е руски дрон, се разби в полско царевично поле. „Отново имаме работа с провокация от страна на Руската федерация… в решаващ момент, когато се водят дискусии за мир (в Украйна)“, каза министърът на отбраната на Полша Владислав Косиняк-Камиш.

