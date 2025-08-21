РЕГИСТРИРАЙ СЕ
Facebook Youtube

Трафикът е интензивен на ГКПП „Капитан Андреево“ и на ГКПП „Калотина“

Калотина Граница

Трафикът е интензивен на ГКПП „Kапитан Андреево“ на вход за леки и товарни автомобили и на ГКПП „Kалотина“ на изход за леки автомобили. Това съобщават от Министерството на вътрешните работи.

Продължава основният ремонт на българския участък на „Дунав мост“ при Русе, поради което е въведена временна организация на движението. Преминаването се осъществява в една лента с пропускателен режим, който се регулира от служители на фирмата-изпълнител. Трафикът е нормален на всички гранично контролно-пропускателни пунктове с Румъния.

Възстановено е движениетo през ГКПП „Станке Лисичково“ в двете посоки 

с Република Северна Македония. А движението е нормално и на останалите гранични контролно-пропускателни пунктове.

На пътя от гръцка страна по дестинацията Рудозем-Ксанти се извършват строителни дейности.

Гръцките власти са поставили табели, на които е указано, че теренът е строителна площадка и не се допуска  влизането на външни лица в обекта. През граничните преходи в района на Маказа, Златоград и Ивайловград е разрешено преминаването само на леки коли и микробуси до 3.5 тона.

Facebook
Twitter
LinkedIn
Telegram
WhatsApp

Още от категорията..

Последни новини

Анкета

Одобрявате ли родителите на деца до 12 години да работят онлайн по време на лятната ваканция на учениците?
Гласувай

Подкаст

Параграф 22

ПОСЛЕДВАЙТЕ НИ В СОЦИАЛНИТЕ МРЕЖИ

Facebook-f Youtube

Новини от България и света. Актуални новини, събития, анализи, интервюта с главните действащи лица от политиката, бизнеса и финансите. Новини в развитие.

Никога не пропускайте важни новини. Абонирайте се за нашия бюлетин.

Информация

Всички права запазени